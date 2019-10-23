Kayıt
01:50 23 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Benek

    TBMM Hayvan Hakları Komisyonu raporu tamamladı

    DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol

    TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, çalışmalar kapsamında hazırlanan raporu Meclis Başkanlığı'na sundu.

    Köpek-Kedi
    © Fotoğraf : Pixabay
    Meclis’ten öneri: Kanun adı ‘Hayvan Hakları’ olsun, kötü muamele suç kapsamına alınsın
    TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, komisyon üyeleri ile birlikte çalışmalar kapsamında hazırladıkları raporu Meclis Başkanlığı'na sundu. Yel, raporun detaylarını anlattı. Komisyon Başkanı Yel, raporun tamamladığını belirterek, 12 resmi toplantı yaptıklarını, değişik kurum ve kuruluşlardan 81 kişi ile görüştüklerini söyledi.

    Hayvanların siyaseti olmadığını kaydeden Yel, hazırlanacak yasal düzenleme için 34 maddelik tekliflerinin raporda yer aldığını belirtti. Hayvan haklarının ihlali konusunda iddialı olduklarını dile getiren Yel, bu rapordan sonra dünyada örnek olacak yasa teklifinin hazırlanacağını söyledi.

    'CEZALAR ARTIRILACAK VE UYGULANACAK'

    Komisyon çalışmaları sırasında tespit ettikleri konular hakkında bilgi veren Mustafa Yel, "Başkanlığa 34 maddelik teklifimiz oldu. 34 madde içinde özellikle hayvansever dernekleri ile görüştüğümüzde bizden talep edilen, 2004 yılında çıkarılmış olan hayvanların korunması ile ilgili yasanın ismi ile başladık. Biz bunun 'Hayvan Haklarının Korunması Kanunu' olarak değişmesini istedik. Terminolojide de hayvanlar 'sahipli' ve 'sahipsiz' olarak tanımlanıyor. Biz bunu da sınıflandırdık. 'Ev hayvanı', 'şehir hayvanı' gibi farklı sınıflar içinde her tür hayvana karşı işlenen çeşitli işkence ve kötü muamelenin de ortadan kalkması için caydırıcı olmayan cezaların mevcut kanundan çıkarılmasını öneriyoruz. Hayvanlara karşı işlenen kötü muamelelerde TCK'ya düzenleme önerdik. Cezalar artırılacak ve uygulanacak. Bu cezaların ertelenmesini, ötelenmesini istemiyoruz. 'Türk Ceza Kanunu'na göre, en az 2 yıl 1 ay olmak üzere düzenleme talep ediyoruz" dedi.

    Büyükada'daki faytonlar
    © Fotoğraf : Flickr/ Ben Husmann
    Hayvan hakları savunucuları: İmamoğlu fayton sözünü tutmalı
    'KANUNA EKLEME YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ'

    Hayvan barınaklarının yetersiz olduğunu savunan Mustafa Yel, bu konuyla ilgili de yol alınmasını istediklerini belirterek, belediyelere de bazı sorumlulukların yükleneceğini söyledi. 'Belediye Kanunu'na yeni maddelerin eklenmesini talep ettiklerini anlatan Yel, raporda yer alan diğer önerilerini de şöyle anlattı:

    "'Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesine bir ekleme yapılmasını talep ediyoruz. Hayvan haklarının ihlallerinin ortadan kalkması için 1398 belediyemiz var. Sadece 234'ünde hayvan barınağı mevcut. Bunların da ne yazık ki pek çoğu hayvan hakları ihlalini ortadan kaldırmaya yönelik değil tam tersi hayvanların şiddet gördüğü yerler haline gelmiş. Çok acil atılması gereken adımları var. Hayvan ihlallerinin ortadan kalkması için 'Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine bir ekleme yapılmasını istiyoruz. Belediyelerin asli görevleri içinde hayvan hakları ihlallerinin engellenmesi için bir görev tanımlanması yapılması ve bunu yapmayan belediye başkanları ile yetkililer hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz."

    'FON OLUŞTURULMASI ÖNERİMİZ VAR'

    © DHA /
    Mersin'de sokak köpeği işkenceyle öldürüldü
    Hayvan barınaklarında çalışanlara eğitim sertifikasının zorunlu hale gelmesini istediklerini kaydeden Yel, "Bu konunun da bizim mevzuatta yer almasını istiyoruz. Bu barınakların 24 saat kamerayla izlenmesini istiyoruz. Bu belediyelerin de maddi olarak desteklenmesini öngörüyoruz. Bir de hayvan hakları kolluğu kurulması noktasında bir önerimiz var. Elbette bu çalışmalar yürütülecek, cezalandırma yöntemi kabul edilecek ama suçlular nasıl yakalanacak, bu anlamda hayvan kolluğu kurulması bir de hayvan hakları fonu adı altında bir fon oluşturulması önerimiz var. Bu fon da hayvanların rehabilitasyonu için harcanacak. Yurt dışından sirk getirilmesi yasak. Sirk kurulmasının yasaklanması, gösteri amaçlı hayvanların bu şekilde muameleye maruz bırakılacağı bu tür organizasyonların yasaklanması komisyonumuzca önerildi" diye konuştu.

    Öte yandan raporda, özellikle internet ortamında hayvan satışına ilişkin yasak getirildiği belirtildi. Hayvanların üretim merkezlerinde özel olarak sahiplenilmesi noktasında öneri getirildi. Ayrıca avcılığa ilişkin de geniş düzenleme yer aldı.

    'DOST' MECLİS'TE KALACAK

    Ayrıca Isparta'da gördüğü kötü muamele sonucu sakat kalan ve ilk tedavisi Burdur'da yapılan köpeğe, TBMM Koruma Daire Başkanlığı ardından da TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu üyeleri sahip çıktı. Ankara'da yapılan ameliyatla arka bacaklarına yürüteç takılan 'Dost' isimli köpeğin son tedavisi İstanbul'da yapılıyor. 'Dost'un, tedavisi bittikten sonra TBMM'ye getirileceği belirtildi.

    Etiketler:
    Hayvan hakları, Rapor, Komisyon, TBMM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kabardey-Balkarya'daki İnalsırt Platosu (sağda).
    Kabardey-Balkarya’nın baş döndürücü dağ manzaraları
    Karikatür
    Trump, ABD-İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandırdı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet