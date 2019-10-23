Gökhan Özoğuz'dan Tuğçe Kazaz'a: Burası Arabistan değil, yallah derler adama

Eski manken Tuğçe Kazaz'ın Kemalistlere yönelik söylediği, "Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?" sözlerine şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan tepki geldi.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, eski manken Tuğçe Kazaz'ın Kemalistlere yönelik söylediği, "Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?" sözlerine tepki gösterdi.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu F.Tezcan ve T.Kazaz gibi misyonerlerin; şeytan Kemalistler, Allahsızlar vs. gibi hakaretlerle vatanı bölmeye çalışan diğer unsurlardan hiçbir farkları yoktur. KINIYORUM. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Arabistan değil! M.K. Atatürk ilkeleriyle ayaktadır. Yallah derler adama."

Bu f.tezcan ve t.kazaz gibi misyonerlerin ;Şeytan Kemalistler, Allahsızlar vs. gibi hakaretlerle Vatanı bölmeye çalışan diğer unsurlardan hiçbir farkları yoktur.

KINIYORUM.

Burası Türkiye Cumhuriyeti, Arabistan değil !

M.K.Atatürk ilkeleriyle ayaktadır. Yallah derler adama. — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 20, 2019

Kazaz, hafta sonu katıldığı bir yayında Mustafa Kemal Atatürk’ün adından yola çıkarak, “Sahi neden Mustafacı yok?” şeklindeki ifadeleri nedeniyle kendisini eleştirenler hakkında "Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?” demişti.