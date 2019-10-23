Gökhan Özoğuz'dan Tuğçe Kazaz'a: Burası Arabistan değil, yallah derler adama

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bu F.Tezcan ve T.Kazaz gibi misyonerlerin; şeytan Kemalistler, Allahsızlar vs. gibi hakaretlerle vatanı bölmeye çalışan diğer unsurlardan hiçbir farkları yoktur. KINIYORUM. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Arabistan değil! M.K. Atatürk ilkeleriyle ayaktadır. Yallah derler adama."
Bu f.tezcan ve t.kazaz gibi misyonerlerin ;Şeytan Kemalistler, Allahsızlar vs. gibi hakaretlerle Vatanı bölmeye çalışan diğer unsurlardan hiçbir farkları yoktur.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 20, 2019
KINIYORUM.
Burası Türkiye Cumhuriyeti, Arabistan değil !
M.K.Atatürk ilkeleriyle ayaktadır. Yallah derler adama.
Kazaz, hafta sonu katıldığı bir yayında Mustafa Kemal Atatürk’ün adından yola çıkarak, “Sahi neden Mustafacı yok?” şeklindeki ifadeleri nedeniyle kendisini eleştirenler hakkında "Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?” demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)