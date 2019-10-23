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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Türkiye 17 yılda 145 milyar dolara yaklaşan altyapı yatırımı yaptı

    © AA / Davit Kachkachishvili
    Türkiye
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin son 17 yıllık dönemde 145 milyar dolara yaklaşan altyapı yatırımı hamlesi başlattığını söyledi. 

    Mehmet Cahit Turhan
    © AA / Ali Balıkçı
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    Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden 3. Tiflis İpekyolu Forumu'nda konuşan Turhan, 30 yıllık küreselleşme sürecinin ardından bugün gelinen noktada, kıtalar arası ticaret hacminin devasa boyutlara ulaştığını belirtti.

    Türkiye'nin ulaştırma bağlantılarını bütünlükçü bakış açısıyla ele almaya, hem fiziki hem de fiziki olmayan engellerin ortadan kaldırılmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Turhan, "Türkiye son 17 yıllık dönemde 145 milyar dolara yaklaşan bir altyapı yatırımı hamlesi başlattı. Ulaştırma yatırımlarımızın temel hedefi, Asya ve Avrupa arasında hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlamak ve Türkiye'yi bölgesi için lojistik bir üs haline getirmektir." ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin, üretim ve ihracat odaklı ticaret hacmini artırmaya devam edeceğini vurgulayan Turhan, "Tek Kuşak Tek Yol" projesi ile bölgenin öneminin daha da artacağını kaydederek, "Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vadede şu anki ekonomik büyüklüğünün birkaç katına ulaşacaktır." şeklinde konuştu. 

    Turhan, Türkiye'deki mega ulaşım altyapı projeleriyle İpekyolu koridorunun önemini artırdığına işaret ederek, "Özellikle de bu koridorun devamı olacak dev projeleri kamu özel ortaklığı ile hayata geçirerek hem hızlı hem daha az maliyetle özel sektör dinamiğini kullanarak gerçekleştiriyoruz. Sınırlı kaynaklarımızla sınırsız ihtiyaçları karşılıyoruz." dedi.

    Çevresel konuların, fosil yakıtlara olan bağımlılık, trafik ve yol güvenliği gibi sorunlarla mücadele ederken yenilikçilik ve akıllı ulaşım sistemlerinin etkin kullanımın önemli olduğuna dikkati çeken Turhan, bu anlamda dijitalleşme, elektrifikasyon ve otomasyon gibi yeni teknolojilerin ulaştırma sektörünün daha hızlı, etkin, sürdürülebilir ve çevreci kılınması için muazzam fırsatlar sunduğunu ifade etti. 

    Forum kapsamında Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalınma Bakanı Natia Turnava,  Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan ve Afganistan'ın ulaştırma bakanları da konuşma yaptı. 

     

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    Etiketler:
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı, Cahit Turan, Türkiye
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