CHP’li vekilden konut mağdurları için araştırma komisyonu teklifi

Karasu, özellikle büyük şehirlerde kentsel dönüşüm projelerinin yüz binlerce konut mağduru yarattığını belirterek konut mağduru konumunda olan yurttaşların sorunlarının tespit edilip çözüm yollarının aranması için araştırma önergesi verdi.

Karasu, son 10 yılda gelişen ve önemli bir sektör haline gelen konut sektöründe; döviz kurunda yaşanan dalgalanma, değişken faiz hareketleri ve ekonomik darboğaz sebebiyle çeşitli sorunların yaşandığının altını çizdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini hatırlatan Karasu, "2019 yılı mayıs ayı itibariyle, ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.8 oranında, ilk defa satılan konut sayısı yüzde 39.2 azalış, ikinci el konut satışları bir yüzde 24.4 azalış göstermiştir" bilgilerini verirken, "Ekonomik darboğaz sebebiyle sektörün öncüsü konumunda olan inşaat şirketleri ardı ardına konkordato ve iflas açıklamış, yapımı devam eden projeler durdurulmuş başlaması planlanan projeler ise rafa kaldırılmıştır. Ancak, söz konusu iflas ve konkordatolar nedeniyle vatandaşlar da mağdur edilmiştir" dedi.

İnşaat sektöründe yaşananların en çok ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ilgilendirdiğini kaydeden Karasu, "Son yıllarda ortaya çıkan ve ‘konut mağduru’ olarak tanımlanan yurttaşlarımız hem kendilerine ait olan meskenlerinden olmuş hem de yaptıkları sözleşmelerle imza altına alınan haklarını alamamıştır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve daha birçok ilimizde konut mağdurları haklarını aramakta, basın açıklamaları ve çeşitli başvurularla çözüm talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

Karasu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barınma hakkı, temel hak ve özgürlükler kapsamında ele alınmalı ve bu yaklaşımla çözüm yolları aranmalıdır. Bu nedenlerle Türkiye genelinde tamamlanmayan mesken inşaat ve projeleri nedeniyle oluşan konut mağduriyetinin boyutlarının belirlenmesi, sorunların tespit edilmesi ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekmektedir."