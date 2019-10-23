CHP’li vekilden konut mağdurları için araştırma komisyonu teklifi

Karasu, son 10 yılda gelişen ve önemli bir sektör haline gelen konut sektöründe; döviz kurunda yaşanan dalgalanma, değişken faiz hareketleri ve ekonomik darboğaz sebebiyle çeşitli sorunların yaşandığının altını çizdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini hatırlatan Karasu, "2019 yılı mayıs ayı itibariyle, ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.8 oranında, ilk defa satılan konut sayısı yüzde 39.2 azalış, ikinci el konut satışları bir yüzde 24.4 azalış göstermiştir" bilgilerini verirken, "Ekonomik darboğaz sebebiyle sektörün öncüsü konumunda olan inşaat şirketleri ardı ardına konkordato ve iflas açıklamış, yapımı devam eden projeler durdurulmuş başlaması planlanan projeler ise rafa kaldırılmıştır. Ancak, söz konusu iflas ve konkordatolar nedeniyle vatandaşlar da mağdur edilmiştir" dedi.
Karasu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Barınma hakkı, temel hak ve özgürlükler kapsamında ele alınmalı ve bu yaklaşımla çözüm yolları aranmalıdır. Bu nedenlerle Türkiye genelinde tamamlanmayan mesken inşaat ve projeleri nedeniyle oluşan konut mağduriyetinin boyutlarının belirlenmesi, sorunların tespit edilmesi ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekmektedir."
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