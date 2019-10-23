'Türkiye'de evlerin yarısına diş macunu girmiyor'

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Türkiye'de ağız ve diş sağlığına yeterince önem verilmemesi, sektörün de gelişmesini engelliyor. Sektörün potansiyelinin oldukça altına olduğunu vurgulayan Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Genel Sekreteri Erkan Uçar, 500 milyon dolar olan sektör büyüklüğünün 5 milyar dolara çıkabileceğini belirtti. İthalata bağımlılığın da yüksek olduğuna dikkat çeken Uçar, sektörün dışa bağımlılık oranının yüzde 80 olduğunu, ancak yerli üretimin öneminin yavaş yavaş artmaya başladığını kaydetti. Uçar, "Geçen iki yılda diş malzemeleri sektörü yerli üretime ağırlık verdi ancak bu kapsamdaki ivme mutlaka hızlanmalı. 2023 yılında sağlık sektörünün dışa bağımlılık oranının yüzde 60 seviyelerine inmesini öngörüyoruz" dedi.
ESTETİK ÖN PLANDA
2025 yılına kadar sektörün 10 kat büyümesini beklediklerini söyleyen Uçar, 30 bin olan diş hekimi sayısının 60 bine çıkacağını, sağlık turizminin de artacağını dile getirdi. Ağız ve diş sağlığında estetik kaygıların ön plana çıktığını anlatan Uçar, toplam talebin yarısına yakınının da estetikten geldiğini aktardı.
Diş sağlığında kullanılan malzemeler, Türkiye'nin ne denli ithalata bağımlı olduğunu gözler önüne seriyor. Diş dolgularında kullanılan dolguların, kanal eğelerinin bile ithal olduğunu anlatan DİŞSİAD Genel Sekreteri Erkan Uçar, bu nedenle kendi şirketi Öncü Dental ile yerli üretime odaklandıklarını kaydetti. 8.5 milyon TL yatırımla Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli kompozit dolgu malzemelerini üretme aşamasında olduklarını dile getiren Uçar, ürettikleri ürünleri ihraç edeceklerini ifade etti.
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