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08:08 23 Ekim 2019
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    diş macunu

    'Türkiye'de evlerin yarısına diş macunu girmiyor'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sine diş macunu girmezken, 4 kişiye 1 adet diş fırçası düşüyor. Yıllık diş macunu tüketimi ise 100 gram ile sınırlı. Ağız ve diş sağlığında dışa bağımlılık da yüzde 80’i buluyor.

    © İHA /
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    Hanelerin sadece yarısına diş macununun girdiği Türkiye'de kişi başına düşen diş macunu tüketimi yılda 100 gram iken, tüketim İspanya'da 155, İtalya'da ise 270 gramı buluyor. Gelişmiş ülkelerde yılda ortalama 2 defa diş hekimine gidilirken, Türkiye'de nüfusun yüzde 43'ü son 1 yıldır diş hekimine hiç gitmiyor.

    Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Türkiye'de ağız ve diş sağlığına yeterince önem verilmemesi, sektörün de gelişmesini engelliyor. Sektörün potansiyelinin oldukça altına olduğunu vurgulayan Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Genel Sekreteri Erkan Uçar, 500 milyon dolar olan sektör büyüklüğünün 5 milyar dolara çıkabileceğini belirtti. İthalata bağımlılığın da yüksek olduğuna dikkat çeken Uçar, sektörün dışa bağımlılık oranının yüzde 80 olduğunu, ancak yerli üretimin öneminin yavaş yavaş artmaya başladığını kaydetti. Uçar, "Geçen iki yılda diş malzemeleri sektörü yerli üretime ağırlık verdi ancak bu kapsamdaki ivme mutlaka hızlanmalı. 2023 yılında sağlık sektörünün dışa bağımlılık oranının yüzde 60 seviyelerine inmesini öngörüyoruz" dedi.

    ESTETİK ÖN PLANDA

    2025 yılına kadar sektörün 10 kat büyümesini beklediklerini söyleyen Uçar, 30 bin olan diş hekimi sayısının 60 bine çıkacağını, sağlık turizminin de artacağını dile getirdi. Ağız ve diş sağlığında estetik kaygıların ön plana çıktığını anlatan Uçar, toplam talebin yarısına yakınının da estetikten geldiğini aktardı.

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    Dünyada diş sağlığına devlet desteğini sadece Türkiye'nin verdiğini belirten Uçar, bu nedenle dünya genelinde çok büyük bir potansiyel olduğunu kaydetti. Tahmini dünya pazar büyüklüğünün 50 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Uçar, yabancıların Türkiye'ye hem diş tedavisi hem de gezme amaçlı geldiğini söyledi.

    Diş sağlığında kullanılan malzemeler, Türkiye'nin ne denli ithalata bağımlı olduğunu gözler önüne seriyor. Diş dolgularında kullanılan dolguların, kanal eğelerinin bile ithal olduğunu anlatan DİŞSİAD Genel Sekreteri Erkan Uçar, bu nedenle kendi şirketi Öncü Dental ile yerli üretime odaklandıklarını kaydetti. 8.5 milyon TL yatırımla Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli kompozit dolgu malzemelerini üretme aşamasında olduklarını dile getiren Uçar, ürettikleri ürünleri ihraç edeceklerini ifade etti.

    Etiketler:
    Sağlık, diş fırçası, Diş macunu, Dişçi, Diş, Türkiye
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