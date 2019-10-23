Deniz Feneri davasının hakimleri meslekten ihraç edildi

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre iki hakim, 'Sanal kumar çetesi' davasında usulsüz karar verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, 'Görevi kötüye kullanmaktan' hapse mahkum edildi ve meslekten atıldı.
Almanya'daki Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmaya ilişkin aralarında Zahid Akman'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada beraat kararı veren hakimlerin meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.
Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre iki hakim, 'Sanal kumar çetesi' davasında usulsüz karar verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, 'Görevi kötüye kullanmaktan' hapse mahkum edildi ve meslekten atıldı.
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