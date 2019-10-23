Deniz Feneri davasının hakimleri meslekten ihraç edildi

Almanya'da olarak nitelenen Deniz Feneri e.V Derneği davasının Türkiye ayağında aralarında RTÜK eski Başkanı Zahid Akman’ın da olduğu 20 sanık hakkında beraat kararı veren hakimler İsmail Hakkı Yolmaz ile İsmet Karabulut meslekten ihraç edildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre iki hakim, 'Sanal kumar çetesi' davasında usulsüz karar verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, 'Görevi kötüye kullanmaktan' hapse mahkum edildi ve meslekten atıldı.