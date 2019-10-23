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09:39 23 Ekim 2019
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    İki belediye daha Hamidiye Su’yla anlaştı

    © DHA /
    Türkiye
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    Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmesinin ardından kurumun iştiraki Hamidiye Su'ya uygulanan kamu ambargosuna karşı destekler artıyor. İstanbul'un iki büyük belediyesi daha Hamidiye'den su alacağını açıkladı.

    © AA / Ömer Faruk Cebeci
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    Maltepe Belediyesi ile Avcılar Belediyesi, pek çok kamu kurumunun su almayı bıraktığı Hamidiye Su’yla anlaşma imzaladı.

    Sözcü’nün aktardığı habere göre CHP’li Maltepe Belediyesi, Hamidiye Su kullanacağını duyurarak şu açıklamayı yaptı: Maltepe Belediyesi’nin iştiraki olan MATAŞ A.Ş. ile İBB bünyesindeki Hamidiye Su’nun ana bayisi olan SÜMTAŞ Gıda ile yapılan anlaşma gereği Maltepe Belediyesi artık hizmet binalarında Hamidiye Su kullanılacaktır.

    3 BİN ADET DAMACANA, 90 BİN PET ŞİŞE

    İki şirket arasında imzalanan anlaşma kapsamında Maltepe Belediyesi ilk etapta 3 bin adet damacana su, 35 bin adet bardak su, 90 bin adet pet şişe su aldı. Yetkililer ihtiyaç dahilinde daha fazla alım yapılabileceğini duyururken, anlaşmanın 1 yıllık olduğunu ve anlaşmanın süresinin uzatılabileceğini belirtti.

    © DHA /
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    Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de belediye ve bağlı işletmelerde Hamidiye Su kullanılmaya başlandığını açıkladı. Daha önce de Kadıköy ve Ataşehir belediyeleri Hamidiye Su ile anlaşmıştı.

    HAMİDİYE SU ALMAYI BIRAKAN KURUMLAR

    Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasının ardından İBB personelinin maaşlarının yatırıldığı kamu bankası, Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Milli Saraylar, AKP Genel Merkezi, Arnavutköy Belediyesi, TEİAŞ, TÜRGEV, SETA, BDDK, YTÜ Teknopark Hamidiye Su alımını durdurmuştu.

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    Etiketler:
    Türk Hava Yolları, Ataşehir, Kadıköy, Turan Hançerli, pet şişe, CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Hamidiye Su
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