CHP'den 'araştırma raporları kadük olmasın' teklifi

CHP, geçerliliğini yitiren araştırma komisyonu raporlarının yeni oluşan Meclis'te de görüşülebilmesi için harekete geçti. İçtüzük değişikliği ile aralarında 15 Temmuz Darbe Girişimi, Aladağ yangını, Soma Faciasını Araştırma Komisyonu gibi raporların bulunduğu çok sayıda kadük (geçerliliğini yitirmiş) raporun görüşülmesi hedefleniyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre CHP, erken seçim gibi çeşitli gerekçelerle görüşülemeyen 15 Temmuz Darbe Girişimi, Aladağ yangını, Soma Faciasını Araştırma Komisyonu raporlarının sonraki yasama dönemlerinde görüşülebilmesi için içtüzük değişikliği teklifi hazırladı.

Meclis’in en önemli bilgi edinme yollarından biri Araştırma Komisyonları. Toplumun gündeminde yer alan önemli birçok konuda sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için bugüne kadar 137 Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

AK Parti’nin 17 yıllık iktidar döneminde kurulan araştırma komisyonu sayısı ise 63 oldu. Ancak AK Parti döneminde kurulan bu komisyonların yaklaşık üçte biri olan 20 Araştırma Komisyonu raporu ya tamamlanamadı ya da tamamlanmış raporlar TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmedi.

Görüşülmeyen komisyon raporları içinde 15 Temmuz Darbe Girişimi, Aladağ yangını, kadına yönelik şiddet, mevsimlik tarım işçileri, doping, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciası araştırma komisyonu raporları da yer alıyor.

'ERKEN SEÇİM RAPORLARI KADÜK YAPMASIN'

Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, akademisyen, kamu kurumu yöneticileri ile görüşülerek yoğun uğraşlar neticesinde hazırlanan raporların görüşülememesinin önemli bir eksiklik olduğuna dikkat çeken CHP harekete geçti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel içtüzük değişikliği yapılarak erken seçim ya da başka gerekçelerle görüşülmemiş olan komisyon raporlarının sonraki yasama dönemlerinde görüşülebilmeleri ve önceki yasama döneminde hazırlanan raporların gerekli görüldüğü takdirde değiştirilerek yeniden düzenlenebilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Değişiklik teklifi ile içtüzüğün 77. maddesinin ikinci fıkrasına “Önceki yasama dönemlerinde genel kurulda görüşülmemiş araştırma komisyonu raporları genel kurulda yeniden ele alınabilir” eklemesi yapılacak.

'RAPORLARI GÖRÜŞELİM Kİ SONUÇ ALALIM'

Teklifi bu hafta vermeye hazırlanan CHP Grup Başkanvekili Özel, "Baskın seçim olunca Meclis’in gündeminde olan birçok araştırma komisyonu raporu gündeme alınmadı ve şu anda kadük (geçerliliğini yitirmiş) oluyor, görüşülemiyor. Bu raporlar arasında her ne kadar oluşmadı deseler de Darbe Komisyonu raporu da var Aladağ yangını Araştırma Komisyonu Raporu da var. Biz erken seçim veya başka gerekçelerle hazırlanmış ama görüşülememiş raporlar varsa bunlar kadük olmamalı, Danışma Kurulu önerisi ile sonraki yasama döneminde Meclis gündemine alınabilmeli, diyoruz. Çok uğraşılmış bu raporları görüşelim, faydalanalım ki sonuç alalım” dedi.