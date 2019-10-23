Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Avrupa, askerlerimize müteşekkir olmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan Deutsche Welle'ye verdiği röportajı paylaştı.

Kalın, "Avrupa, askerlerimize müteşekkir olmalı. İdlib'de sivilleri askerimiz koruyor. Kuzey Suriye'de teröre ve ayrılıkçı siyasete darbe vuruyor. Mültecileri ve sivilleri koruyor. Bölgenin güvenliğinde anahtar rol oynuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa, askerlerimize müteşekkir olmalı.



İdlib’te sivilleri askerimiz koruyor.

Kuzey Suriye’de teröre ve ayrılıkçı siyasete darbe vuruyor.

Mültecileri ve sivilleri koruyor.

Bölgenin güvenliğinde anahtar rol oynuyor.



https://t.co/R1Wd0qQqiK — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 октября 2019 г.

​Kalın, 21 Ekim'de Deutche Welle'de yayımlanan röportajda, Amerikalılarla varılan mutabakata işaret ederek, anlaşmanın ilk aşamasının askeri harekata ara verilmesi, ikinci aşamasının YPG/PKK'lılar bölgeden çekildiklerinde harekata son verilmesini kapsadığını belirtti.

'HAREKATIN İKİ HEDEFİ VARDI'

Barış Pınarı Harekatı'nın iki hedefinin bulunduğunu aktaran Kalın, "İlki, burayı teröristlerden temizlemekti. İkincisi de sığınmacıların evlerine dönmesini sağlamaktı. Bu çerçevede memleketleri olan kent ve kasabalara dönmeleri için gerekli olan uygun koşulları yaratmak istiyoruz" dedi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, bu harekatın bir işgal ve uluslararası hukukun ihlali olduğuna yönelik ifadelerine yanıt veren Kalın, şunları söyledi:

"Tam aksine, askerlerimizin bölgedeki mevcudiyeti ilk olarak Suriye'de siyasi sürecin devamlılığı açısından, ikinci olaraksa Suriyeli mülteciler ve yerinden edilen kişilerin korunması açısından bir garanti, bir güvencedir. Avrupalı dostlarımız askerlerimizin bu çok tehlikeli ama önemli görevi yapıyor oluşuna müteşekkir olmalıdır."