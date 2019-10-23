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14:13 23 Ekim 2019
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    İletişim Başkanı Altun: Suriye konusundaki vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlarla birlikte çalışacağız

    © AA /
    Türkiye
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    ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalarla terörizmle mücadele konularında değerlendirmelerde bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye konusundaki vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlar ile birlikte çalışacağız. Uygulama kilit öneme sahip" dedi.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İletişim Başkanı Altun, ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalar ve terörizmle mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu.

    Görüşme sonrası kameralar karşısına çıkan iki lider, tarihi bir mutabakata imza attıklarını söyledi.
    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
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    Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı son anlaşmaların Suriye'nin barış ve istikrarı için net olarak olumlu sonuçlara sahip olduğuna işaret eden Altun, şunları söyledi: 

    "Türkiye, terör ve aşırıcılığa karşı önemli bir NATO üyesi ve siperdir. Suriye konusundaki vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlar ile birlikte çalışacağız. Uygulama kilit öneme sahiptir, dostlarımız ve müttefiklerimiz ile anlaşma koşullarının sahaya yansıdığını garanti etmek için çalışacağız. Türkiye terörün tüm şekil ve tezahürleri ile mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. PKK/YPG teröristlerinin Suriye'nin kuzeyinde kaosu körüklemek için serbest bıraktığı DAEŞ teröristlerini Suriyeli ortaklarımızla birlikte yakalayıp tutuklamaya devam edeceğiz."

    'DEVLETÇİK PROJESİ TARİH OLMUŞTUR'

    Altun, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edildiğini belirterek "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

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    Etiketler:
    DEAŞ, PKK/YPG, NATO, Terörizm, Mutabakat, Soçi, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Suriye, ABD, Türkiye, Fahrettin Altun
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