Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesini alan Hezarfen Danışmanlık: İhale Komisyonu'nu etkileyecek açıklamalar suçtur

Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalelerini alan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerine değinilerek "İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur" denildi.

İmamoğlu'nun ihale süreciyle ilgili ifadelerine değinilen açıklamada "4 Ekim tarihinde gerçekleşen kiralama ihalesi henüz resmi olarak tamamlanmış değildir. Bu süreç içerisinde İhale Komisyonu'nu etkileme üzerine yapılacak her türlü açıklama da bahse konu yönetmelik ve şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca açıkça suçtur. Bizler Hezarfen ailesi olarak, ihale sürecinin selameti adına, ilk günden itibaren kamuoyunda oluşturulan tüm karalama kampanyalarını ve sorumsuz açıklamaları sabır ve sükunet içinde izledik" denildi.

Şirketten yapılan açıklamada sürecin resmi olarak tamamlanmasının ardından şirket sahibi Hüseyin Avni Önder'in açıklama yapacağı kaydedildi.

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depo alanları, TCDD tarafından yapılan ihalenin sonucunda aylık 350 bin lira kira bedeliyle Hazerfen Danışmanlık Limited Şirketi'ne verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İmamoğlu'nun usulsüzlük yapıldığını söylediği ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.