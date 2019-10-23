Okuması için babasının 4 kilometre yol yaptığı Gamze, servis engeline takıldı: Küçük kızı okula DHA muhabiri götürdü

Muğla'da Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkisinde oturan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 3 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi.
DHA'nın gündeme getirdiği yol haberinin ardından Korkut ailesine yardımlar çığ gibi yağdı. Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, makamında Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız'ın ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatılacağını söylediği öğrenildi. Gelişmelerin ardından Korkut Ailesi'nin 20 bin lira olan borcu ödendi.
Korkut, "Çocuğum okusun diye yol yaptırdım. Borcumu Valilik üstlendi. Anayol ile evimizin arası 4 kilometre mesafede. Servis şoförü 'Yol bozuk', 'Buraya girersek zarar ederiz' gibi türlü türlü bahaneler üretti. Taşımamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yetkililerin sorunumuzla ilgilenmelerini istiyorum. Eğitim-öğretim döneminde kızım okula sadece 5 kere servis ile gitti" diye konuştu.
Ev kadını anne Şirin Korkut ise, "Yolumuzda hiçbir sorun yok. Kızımızı evden almak için bize, 'Yolu yaptırın' dediler. Bu sorunu da hallettik. Ancak Gamze hala okuluna servis ile gidemiyor. Bu durumuna çok üzülüyorum. Eşim anayola kadar Gamze'yi traktör ile götürüyor. Hava soğuk oluyor. Kızımın bizim gibi cahil kalmasını istemiyorum" dedi.
Yüzünde gülücükler açan Gamze, DHA muhabirlerine büyüyünce öğretmen olmak istediğini belirtip, teşekkür etti.
'YARINDAN İTİBAREN EVİNDEN SERVİSLE ALINACAK'
Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Yüklenici firma dönüş yolunda aracını kaydırıp kaza yaptı. Yaşanan olayın ardından firma yetkilisi tarafından daha küçük bir minibüs satın alınacak. Bu süre zarfında Gamze, yarından itibaren servis ile evinden alınacak. Gamze ve diğer öğrenci evlatlarımızın her zaman sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz" diye konuştu.
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