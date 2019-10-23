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14:12 23 Ekim 2019
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    Okuması için babasının 4 kilometre yol yaptığı Gamze, servis engeline takıldı: Küçük kızı okula DHA muhabiri götürdü

    © DHA /
    Türkiye
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    Muğla'da çiftçi Ramazan Korkut, okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze için yaptığı 4 kilometrelik yolu bir süre önce stabilize hale getirtti. Ancak okul servisinin yolun düzeltilmesine rağmen gelmemesi üzerine, Gamze'yi okula Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri götürdü.

    Muğla'da Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkisinde oturan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 3 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi.

    Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı
    © DHA /
    Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı
    Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'orman yolu olduğu için yapamıyoruz' cevabını aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktörler ile anayola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi, sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı.

    DHA'nın gündeme getirdiği yol haberinin ardından Korkut ailesine yardımlar çığ gibi yağdı. Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, makamında Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız'ın ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatılacağını söylediği öğrenildi. Gelişmelerin ardından Korkut Ailesi'nin 20 bin lira olan borcu ödendi. 

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    DHA
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    Haberin ardından her kesimin hayranlığını kazanan Ramazan Korkut, bir kez daha hüsrana uğradı. Yol yapımından sonra okul servisi tarafından Gamze sadece 1 kez okula götürüldü. Anne Şirin Korkut bugün sabah saat 05:00 sıralarında kalkıp evindeki sobayı yakıp, kızını okula hazırladı. Saat 07:00 sıralarında Ramazan ve Şirin Korkut çifti, kapıdan çıktıkları sırada servisin gelmediğini fark etti. Gamze'nin mutsuzluğu yüzüne yansırken, baba Ramazan Korkut ise kızına sarılarak, "Bize bunu yaşatanlar utansın" dedi.  

    Korkut, "Çocuğum okusun diye yol yaptırdım. Borcumu Valilik üstlendi. Anayol ile evimizin arası 4 kilometre mesafede. Servis şoförü 'Yol bozuk', 'Buraya girersek zarar ederiz' gibi türlü türlü bahaneler üretti. Taşımamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yetkililerin sorunumuzla ilgilenmelerini istiyorum. Eğitim-öğretim döneminde kızım okula sadece 5 kere servis ile gitti" diye konuştu.  

    Ev kadını anne Şirin Korkut ise, "Yolumuzda hiçbir sorun yok. Kızımızı evden almak için bize, 'Yolu yaptırın' dediler. Bu sorunu da hallettik. Ancak Gamze hala okuluna servis ile gidemiyor. Bu durumuna çok üzülüyorum. Eşim anayola kadar Gamze'yi traktör ile götürüyor. Hava soğuk oluyor. Kızımın bizim gibi cahil kalmasını istemiyorum" dedi.  

    © AA / Diyanet İşleri Başkanlığı
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    Sabah servis aracı gelmediği için okuluna geç kalan Gamze Korkut'u eğitim-öğretim gördüğü Şehbal Baydur İlkokulu'na DHA muhabirleri bıraktı.

    Yüzünde gülücükler açan Gamze, DHA muhabirlerine büyüyünce öğretmen olmak istediğini belirtip, teşekkür etti.

    'YARINDAN İTİBAREN EVİNDEN SERVİSLE ALINACAK'

    Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Yüklenici firma dönüş yolunda aracını kaydırıp kaza yaptı. Yaşanan olayın ardından firma yetkilisi tarafından daha küçük bir minibüs satın alınacak. Bu süre zarfında Gamze, yarından itibaren servis ile evinden alınacak. Gamze ve diğer öğrenci evlatlarımızın her zaman sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Baba, Anne, Öğrenci, Muhabir, Orman, Engel, servis, Yol, Gamze Korkut, Ramazan Korkut, DHA
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