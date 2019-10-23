Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle çalışıyorlar

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, bir sabah kalktığınızda aracınızın direksiyonunu bulamazsanız sebebi, siparişle çalışan hırsızlar. Ev, iş yeri ya da oto hırsızları, kendilerine ulaşan müşterinin talebine göre, girdiği ev ya da işyeri ile otomobilden istenilen eşyayı veya yedek parçayı çalıyor.
SOSYAL MEDYADAN SATIYORLAR
'YAĞMUR VE KAR YAĞDIĞINDA UYGULAMAYI ARTIRIYORUZ'
Hırsızlık büroda çalışmanın gönül işi olduğunu söyleyen bir emniyet yetkilisi, "Hırsızlık büroda çalışma gönüllülük ister. Mağdur olan bir kişiyi sevindirmek bizim için en büyük mutluluk. Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır. Yağmurlu ve karlı günlerde İstanbul genelinde tüm birimlerin katılımıyla uygulamalarımızı sıklaştırıyoruz" diye konuştu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçen aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi.
9 AYDA 50’DEN FAZLA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği istatistiklerine göre, son 9 ayda oto hırsızlık olaylarında yüzde 47, iş yeri hırsızlıklarında yüzde 24, ev hırsızlıklarında da yüzde 41 oranında düşüş yaşandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, geçtiğimiz günlerde, başarılı emniyet mensuplarının ödüllendirildiği törende hırsızlık olaylarında ciddi oranda düşüş olduğunu açıkladı. Çalışkan, "İstanbul’da hırsızlık ve oto hırsızlığında çok ciddi oranlarda düşüş var. En az seviyeye kadar hatta tamamen bitirmek için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Çalışkan aynı gün hırsızlık olaylarında başarı gösteren bir polis memurunu da plaket ve altınla ödüllendirdi.
EV HIRSIZLARINA KARŞI ÖNLEMLER
"Örneğin vatandaş kapısını kapatıyor, arkadan kilitlemeden uyuyor. Bu ev de hırsızların hedefi oluyor. Bunu yakaladığımız hırsızların ifadelerinden biliyoruz. İfadelerinde, arkadan kilitli bir kapıyla zaman geçirmediklerini, bir eve girmek için en fazla 30 saniye zamanı olduklarını belirtiyorlar. Bunun üzerindeki zamanı risk görüyorlar. Bu nedenle ev sahipleri balkon kapıları ve daire kapılarına ciddi önlemler almalılar."
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