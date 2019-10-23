İYİ Parti'den İmamoğlu'na: Bu haklı mücadelede aslanlar gibi yanınızda olacağız

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin ihale hakkında açıklama yaptı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaklarını bildirdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesine ilişkin kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.

Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Haydarpaşa ve Sirkeci Garları gibi tarihi binalarımıza aslanlar gibi sahip çıkacağız. İlgili yöneticilerin bir avuç insanla kurdukları şaibeli ilişkiler çok üzücüdür" ifadesini kullandığı paylaşımını alıntıladı ve şunları söyledi:

"Biz de bu haklı mücadelede aslanlar gibi yanınızda olacağız."