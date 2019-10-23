Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti

Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Yani düşündük, gidelim, gitmeyelim filan falan işte. Türk Konseyi için şey bir yerde. 'Evet' dedik, 'Gidelim' dedik. Nasıl olsa arkadaşlarımız burada. Nasıl durum?https://t.co/Cs4dm1CvPl pic.twitter.com/pmlOf85MSD