Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.
Her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan Bahçeli'nin sakallı görüntüsü dikkat çekmişti.
Öte yandan genel merkeze giden Bahçeli'yi telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP liderine atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Yani düşündük, gidelim, gitmeyelim filan falan işte. Türk Konseyi için şey bir yerde. 'Evet' dedik, 'Gidelim' dedik. Nasıl olsa arkadaşlarımız burada. Nasıl durum?https://t.co/Cs4dm1CvPl pic.twitter.com/pmlOf85MSD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 14, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)