'Kayboldu' diyerek karısını Müge Anlı'nın programında arayan adam eşini yakarak öldürmüş

Kayseri'de yaklaşık 1.5 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
Çalışmalar sonucu Ahi Evran mahallesi yakınlarındaki arazide insan kafatası ve kemikleri bulundu. Yapılan DNA testi ve incelemelerde, kemiklerin Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu ve kadının öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edildi.
Cesedin bulunmasından yaklaşık bir yıl sonra ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına çıkarak eşinin halen bulunmadığını iddia eden Osman Yalçınkaya'nın hareketlerinden ve ifadelerinden şüphelenen polis, çalışmalarını bu yönde sürdürdü.
EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA EVE GİDİP ORUCUNU AÇMIŞ
Gözaltına alınan Yalçınkaya emniyetteki sorgusunda, 'eşini arazide öldürdüğünü, delilleri yok etmek için de cesedini yakarak başında beklediğini, daha sonra da evine giderek orucunu açtığını' söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan Yalçınkaya, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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