'Kayboldu' diyerek karısını Müge Anlı'nın programında arayan adam eşini yakarak öldürmüş

Kayseri'de 1.5 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan, ardından da arazide kafatası ve kemiklerine ulaşılan kadının, eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Eşini öldürdükten sonra Müge Anlı'nın programına çıkarak bulunmasını isteyen zanlı tutuklandı.

Kayseri'de yaklaşık 1.5 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1.5 yıl önce 59 yaşındaki Osman Yalçınkaya'nın psikolojik sorunları bulunan 3 çocuk annesi eşi 54 yaşındaki Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu Ahi Evran mahallesi yakınlarındaki arazide insan kafatası ve kemikleri bulundu. Yapılan DNA testi ve incelemelerde, kemiklerin Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu ve kadının öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edildi.

Cesedin bulunmasından yaklaşık bir yıl sonra ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına çıkarak eşinin halen bulunmadığını iddia eden Osman Yalçınkaya'nın hareketlerinden ve ifadelerinden şüphelenen polis, çalışmalarını bu yönde sürdürdü.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA EVE GİDİP ORUCUNU AÇMIŞ

Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, tanık ifadeleri ve teknik takip sonucu Yalçınkaya'nın alkol bağımlısı olduğunu ve aile fertleriyle sık sık kavga ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Yalçınkaya emniyetteki sorgusunda, 'eşini arazide öldürdüğünü, delilleri yok etmek için de cesedini yakarak başında beklediğini, daha sonra da evine giderek orucunu açtığını' söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Yalçınkaya, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.