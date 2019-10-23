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18:46 23 Ekim 2019
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    Feyzioğlu: Artık Suriye hükümetiyle doğrudan ilişki kurmalıyız

    © DHA /
    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin sahada elde ettiği başarıyı ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalarla perçinlediğini belirterek "Her iki mutabakatın da içinde artık öne çıkarılması gereken husus şu: Suriye’nin toprak bütünlüğünü korunması. Bunun için Türkiye Suriye hükümeti ile doğrudan ilişki kurmalı" dedi.

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Oda TV'de "Artık Suriye hükümetiyle ilişki kurma zamanı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Önce 6 yıl diplomasi ile sorunun çözülmesini bekledik. ABD tarafından oyalandık. FETÖ’nün darbe girişimine maruz kaldık. Sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla ilk önemli hamleleri yaptık" ifadesini kullandı.

    Hua Chunying
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    Feyzioğlu şöyle devam etti:

    Hamlelerimiz, Rusya tarafından doğrudan, ABD tarafından dolaylı şekilde kabul edildi. ABD’nin, PKK/YPG üzerinden etkin olduğu Fırat’ın doğusunun temizlenmesi için ABD ile görüşmelere devam ettik. ABD’nin müttefikinin Türkiye olduğunu hatırlattık. PKK’nın bir terör örgütü olduğunu, PYD/YPG’nin PKK’nın Suriye’deki kolu olduğunu, ana gövdesini PKK’nın oluşturduğu SDG’nin PKK tarafından yönetildiğini ortaya koyduk. Muhataplarımız da zaten biliyorlardı. Bilmezden geldiler.

    'HAVA SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRDİK'

    Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkı olduğunu ısrarla dile getirdik. Bu arada hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi için Patriot satın almayı talep ettik. ABD bize Patriot satmadı. NATO anlaşması kapsamında önce Hollanda sonra İspanya tarafından gönderilen patriot hava bataryaları da sınırda ne zaman gerginlik olsa bu ülkeler tarafından geri çekildi. Rusya ile bu mecburiyet karşısında S-400 anlaşması yaptık. Patriot satın alma talebimize cevap bile vermeyen, PKK’ya müttefik muamelesi yapan, 60 bin tırla terör örgütünü silah ve cephane ile donatan ABD, bizi parçası olduğumuz F-35 savaş uçakları programından çıkartmaya kalkıştı. Parasını ödediğimiz uçakları da hala teslim etmedi.

    'DOĞU AKDENİZ’DEN SIKIŞTIRILDIK'

    Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AA / Sefa Karacan
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    Bu arada Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır ve İsrail’i Kıbrıs Türkü’nün hak sahibi olduğu alanlarda doğalgaz araması konusunda destekledi. Türkiye’yi sürekli tehdit etti.

    'TEHDİT SEVİYESİ TAHAMMÜL BOYUTUNU AŞTI'

    Suriye’nin kuzeyindeki tehdit seviyesi tahammül edilebilir boyutları aştı. Sözde PKK devleti kurulması noktasına getirildi. Türkiye Astana süreci ile iş birliği içine girdiği Suriye ve İran’la bu sürecin kazanımlarını da kullanarak etkili bir diplomasi yürüttü. ABD, bölgeden asker çekmeye teşvik edildi. ABD Başkanı’nın esasen kendi halkına taahhüdü de buydu. ABD’nin askerlerini çekmesi sağlanır sağlanmaz, Türkiye büyük bir güçle ve çok iyi planlanmış bir şekilde Suriye’ye girdi. 8 günde 32 km derinliğe girerek, 1365 km2’lik bir alanda 65 yerleşim yerinde güvenliği sağladı. PKK’nın sözde kantonları arasında silah ve mühimmat sevkiyatı yaptığı M4 karayolunu kesti. Binlerce kilometrelik beton tüneller, korunaklar, silah yuvaları ele geçirildi.

    'TERÖR ÖRGÜTÜ MASUM VATANDAŞLARIMIZI KATLETTİ'

    Bu arada PKK, sınır ötesinden Türkiye’deki sivillere saldırdı. Masum vatandaşlarımızı katletti. Sınır hattında haber verme görevlerini yerine getiren Türk gazetecilerini hedef aldı. Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsünde hükme bağlanan suçları işledi. Buna karşın PKK, FETÖ, DHKP/C ortak propaganda makinası, bu bölgeye PKK üzerinden yatırım yapmış ABD ve Avrupa şirketlerinin de büyük destek verdiği iftira kampanyasını başlattı. Sivilleri katleden PKK olduğu halde Türkiye alçak bir saldırının hedef yapıldı. Dünya kamuoyunda Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü algısı yaratılmak istendi. Maalesef siyasi particilik ile devleti birbirinden ayıramayan bazıları da iç kamuoyunda bu algıya destek oldu. Aynı güçler Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üstün menfaatlerini koruduğumuz için bizi de hedef yaptı.

    Görüşme sonrası kameralar karşısına çıkan iki lider, tarihi bir mutabakata imza attıklarını söyledi.
    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
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    'ABD SONUNDA MASAYA OTURMAK ZORUNDA KALDI'

    Türkiye’nin sahada üstünlüğü ele geçirmesi üzerine ABD Başkan Yardımcısı Türkiye’ye geldi. Türkiye ile ABD arasında 13 maddelik bir mutabakat metni imzalandı. Mutabakatın özü, 120 saat içinde terör örgütünün bölgeden çekilmesiydi.

    Mutabakatın satır aralarında, Türkiye’nin bundan sonra güvenli bölgenin ötesinde güvenliğin sağlanması için Rusya ile iş birliğini yoğunlaştırarak devam ettirmesi vardı.

    Türkiye’nin bölgeden çekilmesi ise söz konusu değildi. 120 saatlik sürenin sonunda eğer PKK/YPG çekilmez ise harekât devam edecekti. Çekilme halinde burada oluşturulan güvenli bölgeye mültecilerin yerleştirilecekti.

    Bu sırada Türkiye’de ‘savaş’ sözcüğünün yarattığı tüm olumsuz hisleri kullanarak ‘savaşa hayır’ kampanyası başlatanlar harekât durdurulunca ‘Türkiye neden devam etmiyor’, ‘Türkiye diz çöktü’ söylemlerini yaydılar. Aynı tarihlerde yabancı basın ise ABD ile varılan mutabakatın Türkiye için büyük bir başarı olduğunu söylüyordu.

    Rus Senatör Konstantin Kosaçev
    © Sputnik / Виталий Белоусов
    Rus Senatör: Soçi mutabakatı, diplomasinin zaferi ve tehdit politikasının başarısızlığı
    'SAHADAKİ GÜCÜMÜZÜ MASADA DA PERÇİNLEDİK'

    120 saatlik sürenin bittiği gün Türkiye, Soçi’de Rusya ile masaya oturdu. Rusya ile yapılan mutabakat, ABD ile varılan mutabakatı güçlendirdi. 10 maddelik mutabakata; her iki tarafın Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ettiği, tarafların terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacakları, mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapacakları yazıldı.

    Dolayısıyla Türkiye sahada üstün askeri gücüyle elde ettiği başarıyı ABD ve Rusya ile yaptığı anlaşmalarla masada da perçinledi. Oluşturduğumuz güvenli bölge beş gün içinde hem ABD hem Rusya tarafından kabul edildi.

    'ÜÇÜNCÜ ÜLKELER BU BÖLGEDE KALICI DEĞİL, ANCAK TÜRKİYE VE SURİYE KALICI'

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik / Alexey Druzhinin
    Şoygu: Mutabakatın başlıca görevi Suriye’nin kuzeydoğusundaki savaşı sonlandırmak
    Her iki mutabakatın da içinde artık öne çıkarılması gereken husus şu: Suriye’nin toprak bütünlüğünü korunması. Bunun için Türkiye Suriye hükümeti ile doğrudan ilişki kurmalı. Şunu unutmayalım. Üçüncü ülkeler bu bölgede kalıcı değil. Ancak Türkiye ve Suriye kalıcı. Türkiye ve Rusya, Suriye hükümetini insan haklarına saygılı, halkının arasında etnik ve mezhepçi ayrımcılık yapmayan, herkese eşit davranan bir noktaya getirmeli. Suriye hükümeti, ülkesinde yaşayan Kürtlere nüfus cüzdanlarını vermeli, vatandaşlık haklarını vermeli. Böylece huzur ve güven sağlanmalı.

    'ANAYASA SÜRECİNİN DE İÇİNDE OLMALIYIZ'

    Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Türkiye ve Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı
    Bu noktada Rusya ile yapılan mutabakatta da ifadesini bulan, ’Taraflar Astana mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir’ maddesi bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Anayasa Suriye’nin gelecekte yeni bir kaosa sürüklenmesini, PKK’nın özerk bölgeler elde etmesini önleyecek şekilde yazılmalı. Suriye halkını insan hakları paydasında birleştirmeli. Özerk bölgeler veya eyaletler oluşturmamalı. Türkiye, Suriye’nin PKK ile anlaşmasını önlemeli. Suriye ordusunun içinde ayrı bir PKK/YPG ordusu oluşturulmasına izin vermemeli.

    Bu arada Suriye’nin yeniden imar ve ihyası işi Türkiye, Rusya, İran tarafından üstlenilmeli. Çin’in büyük sermayesi kullanılmalı. Kısacası Suriye’nin tamamı güvenli bölge haline getirilmeli. Türkiye’deki Suriyelilerin büyük kısmının ülkelerine dönüşü bu şekilde sağlanmalı. Türkiye, Suriye üzerinde sanayi ve ticaretten kaynaklanan yumuşak gücünü kullanarak etkin olmalı. Devlet aklını kullanan Türkiye Cumhuriyeti bunu başaracak bilinç ve güce sahiptir."

    Etiketler:
    Terör, Asker, ilişki, Beşar Esad, Türkiye, ABD, Suriye, Rusya, Barış Pınarı Harekatı, Metin Feyzioğlu
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