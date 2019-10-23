Akar: Türkiye ABD'den Patriot hava savunma sistemi satın alabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki gelişmelere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Reuters'a konuşan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Harekat alanı dışında operasyona ihtiyacımız yok.
- Türkiye NATO'nun merkezinde, hiçbir yere gitmiyor.
- F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.
- Türkiye ABD'den Patriot hava savunma sistemi satın alabilir.
- Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz.
- Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar.
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