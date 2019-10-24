Vatan Partisi, Greta Thunberg'in resmini Eren Bülbül pankartıyla kapattı

Independent Türkçe'nin haberine göre, gerekçe olarak Thunberg’in sosyal medyada YPG'ye destek veren mesajlar paylaştığı iddiası gösterildi.
Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, daha önce de Greta'nın resminin silinmesini istemiş ve Kadıköy Belediye Başkanı'na çağrı yapmıştı. Kadıköy Belediyesi'nin uyarıları dikkat almadığını belirten Erbil, "Görev Vatan Partisi'ne kaldı" dedi.
Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, Türkiye'yi BM'ye şikayet eden PKK destekçisi Greta'nın resmini kapatarak yerine şehidimiz Eren Bülbül'ün posterini astı.🇹🇷 pic.twitter.com/OY9CFrO0S6— Öncü Gençlik (@OncuGenclik) October 23, 2019
Thunberg’in iklim krizine dikkat çekmek için tek başına başlattığı okula gitmeme eylemi bir yıl içinde tüm dünyaya yayıldı.
İsveçli çevre aktivisti, karbon salınımını sıfıra indirmek amacıyla Atlas Okyanusu’nu yelkenli ile geçerek Birleşmiş Milletler Zirvesi’ne katılmıştı.
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