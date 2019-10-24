Vatan Partisi, Greta Thunberg'in resmini Eren Bülbül pankartıyla kapattı

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı, iklim aktivisti Greta Thunberg’in Kadıköy’deki grafitisinin üzerine iki yıl önce PKK tarafından öldürülen Eren Bülbül’in pankartını astı.

Kadıköy'de bir binanın duvarında bulunan Greta Thunberg grafitisi üzerine Trabzon'da iki yıl önce PKK tarafından öldürülen Eren Bülbül'ün pankartı asıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, gerekçe olarak Thunberg’in sosyal medyada YPG'ye destek veren mesajlar paylaştığı iddiası gösterildi.

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, daha önce de Greta'nın resminin silinmesini istemiş ve Kadıköy Belediye Başkanı'na çağrı yapmıştı. Kadıköy Belediyesi'nin uyarıları dikkat almadığını belirten Erbil, "Görev Vatan Partisi'ne kaldı" dedi.

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, Türkiye'yi BM'ye şikayet eden PKK destekçisi Greta'nın resmini kapatarak yerine şehidimiz Eren Bülbül'ün posterini astı.🇹🇷 pic.twitter.com/OY9CFrO0S6 — Öncü Gençlik (@OncuGenclik) October 23, 2019

Thunberg’in iklim krizine dikkat çekmek için tek başına başlattığı okula gitmeme eylemi bir yıl içinde tüm dünyaya yayıldı.

İsveçli çevre aktivisti, karbon salınımını sıfıra indirmek amacıyla Atlas Okyanusu’nu yelkenli ile geçerek Birleşmiş Milletler Zirvesi’ne katılmıştı.