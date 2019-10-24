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09:58 24 Ekim 2019
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    Emine Bulut'u korumadılar: Tutanak 11 dakika sonra düzenlenmiş

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kocasının öldürdüğü Emine Bulut için sığındığı karakolda 'eşinden şikayetçi olmadığı' yönünde tutanak düzenlenmişti. Görüntü kayıtları incelenince, tutanağın saat 15.00'te yani Bulut karakoldan ayrıldıktan 11 dakika sonra düzenlendiği ortaya çıktı. Ancak kanun, "Şikâyetçi olmasa da polis koruma kararı alınabilir" diyor.

    Emine Bulut
    © Fotoğraf : Twitter
    Emine Bulut'un ailesi İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu
    Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta Emine Bulut, küçük kızı F.B.V.'nin gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” şeklindeki feryadı ile hafızalara kazındı.

    Dava dosyasında ortaya çıkan belgeler, kolluğun Bulut cinayetine ilişkin ihmali olduğu iddiasını gündeme getirdi. Dava dosyasına giren, 22 Ağustos tarihli "CD izleme tutanağına" göre Emine Bulut, saat 14.20.13 sıralarında yanında küçük kızıyla eski eşinin takibinden kurtulmak için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne sığındı.

    ‘RESEN DE KORUMA KARARI ALINABİLİR’

    Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, görüntülerde Bulut'un saat 14.49.22'de karakoldan ayrıldığı anlaşılıyor. Bulut, polis merkezinden ayrıldıktan sonra saat 15.00'te 4 polisin imzasının bulunduğu bir tutanak tutuldu.

    © İHA / HASAN AY
    Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz
    Tutanakta, Bulut'un eşinden şikâyetçi olmadığı belirtilerek şöyle denildi: “18 Ağustos 2018 günü saat 14.00 sıralarında boşandığı eşi tarafından takip edildiği gerekçesiyle Polis Merkezi’me gelen Emine Bulut isimli şahısla Polis Merkezi’nden yapılan mülakatta, Polis Merkezi’ne geldiğinde yanında bulunan 11 yaşlarındaki F.B.V isimli kızının henüz 3 aylıkken boşandığı eşi ile çarşıda karşılaşarak tartıştıklarını ve eşi tarafından takip edildiğini beyan etmiş olup, ayrıca boşandığı eşi tarafından cep telefonuna gönderilen küfürlü SMS'lerin olduğunu ancak bunları kızının yanında göstermeyeceğini beyan etmesiyle Grup Amiri ve Teşhis odasına geçildiği, adı geçen bayanın eşi tarafından gönderildiğini iddia ettiği bariz küfürlü SMS'leri kendi telefonundan göstermiş, tahmini 10-15 dk. sonra Mesu odanın penceresinden Zafer Caddesi giriş istikametine bakarak onu takip eden boşandığı eşinin gitmiş olduğunu ve artık kendisinin de gitmek istediğini beyan üzerine kendisine konuyla ilgili bir şikayeti olması halinde müracaatını almamız gerektiği hatırlatılmış, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır."

    © İHA /
    Emine Bulut duruşması sonrası iki grup kadın arasında tartışma çıktı
    Emekli aile mahkemesi hâkimi Mustafa Karadağ, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da murat edilen şey, kadının şiddetten korunmasıdır. Kadının şikâyetçi olup olmaması hiç önemli değildir. Önemli olan bu tedbir almaya yetkili kolluk amirinin bir şiddetin olduğundan haberdar olmasıdır. Ayrıca şiddet mağduru kadının şikâyetine gerek yoktur. Resen de koruma tedbir kararı verilebilir" dedi.

    ‘KARAKOLA GİTMESİ TEK BAŞINA ŞİKAYETTİR’

    Tutanakta imzası bulunan polisler hakkında soruşturma başlatılmasını sağlayan sanık avukatı Ersoy Aytaç şu açıklamayı yaptı:

    © Fotoğraf : Twitter
    Emine Bulut davasında karar
    “Emine Bulut karakolda iken eski kocası hakkında şikâyetçi olmadığına dair bir tutanak tutulduğu görülüyor. Ancak bu tutanağın iddiasıdır. Tutanakta, Emine Bulut'un imzası yoktur. Çocuğu ile birlikte karakola sığınması, eski kocasının kendisini takip ettiğini söylemesi ve küfürlü olduğu iddia edilen SMS'leri de göstermesi tek başına şikâyettir. Benzer birçok dosyada şiddet mağduru kadınların, şiddet gördüğü erkekleri şikâyet etme konusunda çok büyük çekinceleri var. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenme sine Dair Kanun'da kolluk amirinin şiddet mağduru kadını korumaya yönelik tedbir alma yetkisi ve sorumluluğu yasada var iken, bunun uygulanmadığını görüyoruz."

    6284 SAYILI KANUN

    16284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da “Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birinci fikranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar” hükmü yer alıyor. Yasaya göre, şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi ortaya çıkması halinde kolluk amirlerince koruma kararı verilmesi mümkün.

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    Etiketler:
    tutanak, Cinayet, Emine Bulut, Fedai Varan
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