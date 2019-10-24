MİT ile TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı kategoride aranan 2 PKK'lı Gara'da etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK'nın PKK ile mücadelesi hızla sürerken, örgütün sözde üst düzey sorumluları da 'nokta atışlarla' etkisiz hale getiriliyor.
MİT'in elde ettiği anlık istihbaratın TSK ile paylaşılması sonucu harekete geçen F-16'lar, belirtilen şahısları nokta atışı ile vurdu.
KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORLARDI
Operasyonla etkisiz hale getirilen 'YJA-STAR' sözde askeri konsey ve PKK/PAJK konsey üyesi Servet Aydın'ın kırmızı kategoride arandığı, 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve Diyarbakır şehir merkezi ile kırsal alanında gerçekleştirilen birçok eylemin de azmettiricisi olduğu belirlendi.
Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar da kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunuyordu. Geçmiş dönemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar'ın, örgütün sözde Irak Gare alanı yürütme konsey üyesi olduğu öğrenildi.
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