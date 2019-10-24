Cumhuriyet ve Zafer bayramları resepsiyonlarının adı ‘kabul töreni’ şeklinde değiştirildi

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için Cumhurbaşkanlığı'nda bugüne kadar düzenlenen resepsiyonlar, bundan sonra kabul töreni ismiyle gerçekleştirilecek.

Yayımlanan yönetmelik değişikliğinde, "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir" cümlesi; "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir" şeklinde, "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir" cümlesi de "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" şeklinde değiştirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle, Zafer Bayramı resepsiyonlarıyla ilgili aynı yönde düzenleme yapıldı.