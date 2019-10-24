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11:28 24 Ekim 2019
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    Çağlayan / İstanbul Adliyesi

    'FETÖ borsası' soruşturmasında 2 savcıya 28 yıla kadar hapis istendi

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    İstanbul Adliyesi'ndeki 'FETÖ borsası' soruşturmasında iddianame hazırlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alınan savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak hakkında ‘rüşvet’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘nüfuz ticareti’, ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından 28 yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

    Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, İstanbul Adliyesi 'FETÖ borsası' soruşturması, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan soruşturma dosyası bulunan Osman Sarı'nın 3 Aralık 2018’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başladı.

    Akşam Postası
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    Sarı, Bayrampaşa’da bulunan işyerine gelen avukat Dilek Buğday Bayram ve eşi Abdülkadir Bayram’ın FETÖ soruşturma dosyasını kapatmak karşılığında para istediklerini belirterek şikayetçi oldu.

    Emlakçının aracılık yaptığı savcı, avukat, polis ve FETÖ soruşturması şüphelileri arasında geçen trafikte yapılan para pazarlıkları teknik ve fiziki takip ile ortaya çıktı.

    Sanık savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak'ın 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma', 'nüfuz ticareti', 'göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından 28 yıla kadar hapsi istendi.

    İddianamede sanık savcı Karabacak’ın 14 Aralık 2018’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun dosyasının şüphelileri olan Ahmet Kıntaş ve Murat Ayyıldız ile görüştüğü, bu görüşmede ise kendi bakmadığı soruşturma dosyalarıyla ilgili sorgulamalar yaptığı belirtildi. 

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    Etiketler:
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Hapis istemi, Savcı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ Borsası, İstanbul Adliyesi
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