Otellere konaklama vergisi geliyor

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.
Konaklama Vergisi taslağı şunları içeriyor:
-Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.
-Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar.
-Verginin matrahı geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli.
-Vergi aylık dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.
-Vergide istisna uygulanacak hizmetlerden;
-Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler,
-Öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler,
-Diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler.
İşletme sahipleri tarafından ödenmesi planlanan verginin otel fiyatlarında da artışa neden olması bekleniyor.
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