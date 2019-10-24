Tanrıkulu'ndan partisine 'Barış Pınarı' eleştirisi: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

CHP'nin dün gerçekleştirilen kapalı Meclis Grubu toplantısında Suriye'ye yapılan harekatın başladığı günden bu yana yaptığı açıklamalarla hedef haline gelen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, söz alarak bu konuda partisini sert bir şekilde eleştirdi.
Tanrıkulu'nun; Suriye'ye yapılan harekatta gelinen noktada Türkiye’nin ve CHP’nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise kazandığını dile getirdiği kaydedildi.
HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP’nin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Tanrıkulu’nun bu konuda komisyon kurma önerisinde bulunduğu bildirildi.
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