AK Parti Sözcüsü Çelik: Soçi Mutabakatı, Barış Pınarı'nın amacına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. "Soçi Mutabakatı, Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- (Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır.

- (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine) Cumhurbaşkanımızın başarısı bunlarda travma yaratıyor. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. CHP Genel Başkanı, TSK'ya yönelik iftiralara karşı sessiz.

- CHP Genel Başkanı eğer gerçekten samimiyse terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir tavır alırdı Türkiye'nin haklı tezi dünya tarafından kabul edilmiş, ancak CHP bu olgunluğu gösterememiştir.

- Mehmetçik sınır ötesinde operasyon yaparken CHP Genel Başkanı Türk ordusunu suçluyor.

- Türkiye'nin yaptığı şey, Ortadoğu halklarını terörün pençesinden kurtarmaktır.

- Kılıçdaroğlu 'YPG terör örgütü değil' demişti, YPG'liler harekat boyunca sivillere yönelik bin kadar roket saldırısı düzenledi.

- Siyasi namusun ilkesi, terör örgütlerine karşı olmaktır.

- Arap Birliği ve ABD'den gelen eleştirilerin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı.

- Türkiye'nin bu mücadelesi Avrupa'nın da güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

- DEAŞ ve YPG ile fiziki mücadeleyi Türkiye yapıyor. Ancak Arap Birliği bu duruma karşı tutum alıyor.

- DEAŞ için Arap demiyorsak YPG için Kürtler denilmemeli. PYD/YPG Kürtleri temsil hakkına sahip değildir.

- Biz bu bölgede kardeşlerimizi, dostlarımızı görüyoruz ama birileri orada çıkar grupları görüyor.

- (Yakalanan IŞİD üyeleriyle ilgili) Her ülke kendi vatandaşını almalı.

- ABD'nin teyidini kabul ediyoruz ama TSK gerekeni yapar.

- Mültecilerin dönüşü, zorlayıcı olmayacak garantiler çerçevesinde olacak.