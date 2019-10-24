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14:32 24 Ekim 2019
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    Eren Erdem

    Eren Erdem için tahliye başvurusu

    © AA /
    Türkiye
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    Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem için tahliye başvurusu yapıldı.

    Yaklaşık 500 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Parti Meclis üyesi Eren Erdem için Yargıtay yolu açıldı.

    T.C. Adalet Bakanlığı
    © AA /
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    Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç'a konuşan Erdem'in avukatı Onur Cingil, Yargı Reformu paketinin Resmi Gazete’de yayılanlamasının ardından müvekkili için Yargıtay yolunun açıldığını belirterek, "Paket Meclis'ten geçer geçmez tahliye dilekçemizi sunmuştuk bugün yineleyeceğiz" dedi. 

    Yargı paketinin içerdiği unsurlarla Eren Erdem’in tutukluluğuna son verilmesi gerektiğini kaydeden avukat Cingil, şöyle konuştu:

    "Dosyamız İstinaf Mahkemesi’nde ve Yargı Paketi’nden önceki durumda dosya İstinaf Mahkemesi’nin kararı ile kesinleşecekti. Fakat bize Yargıtay yolu açıldı. Buna göre İstinaf Mahkemesi kararı ne olursa olsun bir de Yargıtay incelemesinden geçecek. Bu da epey bir süre demek. Eren Erdem’in infazına zaten 10 ay kaldı. Bu süreyi tutuklu geçirmesi kabul edilemez. Tahliye talepli dilekçemizi verdik, Eren Erdem’in derhal tahliye edilmesini bekliyoruz."

    'GİZLİ TANIK İFADESİNİ ALAN AYDOĞDU İSTİFA ETTİ'

    © AA / Halil Sağırkaya
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    Avukat Cingil, Erdem’in dosyası kapsamında gizli tanığın ifadesini alan o dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Fuzuli Aydoğdu'nun Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini belirtti.

    Cingil, "Gizli tanığın ifadesini alan ve soruşturmayı başlatan o tarihteki İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu'nun Eren Erdem ile ilgili tahliye talebinde bulunduğumuz dakikalarda görevinden istifa ettiği gazetecilerden son dakika haberi olarak geldi. Dosyamızla ilgili olarak sürekli bazı gelişmeler olmakta, bunun dosyamızla ilgili olup olmadığı da bizim için merak konusu" dedi.

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    Etiketler:
    Gizli tanık, Yargıtay, Tahliye, Eren Erdem, CHP, Türkiye, Yargı Reformu Strateji Belgesi, Silivri Cezaevi
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