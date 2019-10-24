İYİ Parti 'kadın üye'ye yoğunlaşıyor

İYİ Parti, kadın üye sayısını artırmak ve kadın konusunda politika üretmek için 'Yaşam Kadınla Başlar' sloganıyla bölge toplantılarına başladı.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığınca bu çerçevede 7 bölgede 15 toplantı yapılması planlanıyor.

Şu ana kadar Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde birer toplantı yapan Başkanlık, şubat ayında ilçe ve il kongreleri başlamadan çalışmayı bitirmeyi hedefliyor.

TEŞKİLATLAR BİLİNÇLENDİRİLECEK

Parti, bu toplantılarla öncelikle kadın üye sayısını artıracak, kadınların parti faaliyetlerinde sahada aktif çalışmalarını sağlayacak.

Kadın konusunda politika üretmek, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve nafaka konularında teşkilatların bilinçlendirileceği toplantılarda, toplumsal reflekslere sebep olan bu teşkilat üyelerine bilgi verilecek.

Toplantılarla ayrıca kadının güçlendirilmesi noktasında il ve ilçe teşkilatlarına yön verilecek, kadın kooperatifleri konusunda öncü olmaları sağlanacak.

Bölge toplantıları sonrası çözüm önerilerinin yer aldığı sonuç bildirgesi, Genel Başkan Meral Akşener'e sunulacak.