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16:04 24 Ekim 2019
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    Türkiye Dışişleri Bakanlığı

    Dışişleri Bakanlığı: AP'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu reddediyoruz

    © AA /
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Barış Pınarı Harekatı konulu karar tasarısı hakkında açıklama yaptı.

    Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği
    © AP Photo / Jean-Francois Badias
    AP, Türkiye’ye ‘hedefli yaptırım’ istiyor
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun Barış Pınarı Harekâtı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz" ifadeleri yer aldı.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

    ‘TERÖRİSTLERİ SÜREKLİ AĞIRLAYANLARIN ALDIĞI BU KARAR ASLINDA BİZİ ŞAŞIRTMAMIŞTIR’

    " Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bugün (24 Ekim) Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz.

    Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır.

    Alman Meclisi
    © REUTERS / Axel Schmidt
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    Evvelce her vesileyle ifade edildiği üzere, harekatımız uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmüştür. Harekat ile AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmıştır.

    ‘HAREKATIN MEŞRUİYETİ ABD VE RUSYA İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMALARLA DA TESCİL EDİLMİŞTİR’

    Avrupa Parlamentosu
    © REUTERS / Vincent Kessler
    Türkiye’nin Suriye’deki ‘güvenli bölge’ girişimini reddeden Avrupa Parlamentosu yaptırımları değerlendiriyor
    Ayrıca bu harekatın meşruiyeti ABD ve Rusya ile yaptığımız anlaşmalarla da tescil edilmiştir.

    Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplarımıza yaptığımız açıklamalarla, AP kararında yer alan iddiaların tamamı evvelce tarafımızca yalanlanmış veyahut gerekli izahat getirilmiştir.

    AP, tüm bu açıklamalarımıza rağmen, gerçeklerle bağdaşmayan bir karar kabul ederek, Türkiye’ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumunda ısrar etmiştir.

    Türkiye - NATO - Bayrak
    © AFP 2019 / BENOIT DOPPAGNE
    Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi
    Suriye’den kaynaklanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terörüyle ve yasadışı göçle mücadele eden Türkiye’yle dayanışma göstermek yerine, bir terör örgütünün gündemine hizmet etmeyi ve asılsız iddialarına itibar etmeyi tercih etmiştir.

    'İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME VE İŞBİRLİĞİ ORTAMI YARATMA ÇABALARINA HİZMET ETMİYOR'

    Karar, Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerle yeni kurulan AP ile ülkemiz arasındaki ilişkileri geliştirme ve işbirliği ortamı yaratma çabalarına hizmet etmemektedir.

    Karar, AP’nin bölgesel ve küresel alandaki önemli gelişmeleri gerektiği şekilde takip edemediğini, neden ve sonuçlarını objektif ve bütüncül bir şekilde değerlendiremediğini, sağlam ve amaca uygun stratejiler geliştiremediğini göstermektedir. Suriye krizi bağlamındaki gelişmelerle gümrük birliği, katılım öncesi fonlar vb. ilgisiz konuları bağlantılandırmaya çalışmayı ayrıca ciddi bir hata olarak görüyoruz.

    Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen
    © AFP 2019 / Yann Coatsaliou
    Le Pen: Türkiye NATO'dan çıkarılsın
    AP ve AB, Suriye’de siyasi çözüm sürecini hızlandıran, Türkiye, Avrupa ve NATO sınırında bölücülüğü ve terör bölgesi oluşumunu ve demografik değişiklik çabalarını engelleyen ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyan, ilave düzensiz göçü önleyen ve Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olan bu harekat için AB adayı ve NATO müttefiki Türkiye’ye şükran duyacağına, basiretsiz kararlar almaya devam etmektedir.

    ‘HİÇBİR KARAR TÜRKİYE’Yİ ULUSAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMAKTAN ALIKOYAMAZ’                                                                                    

    Türkiye, kendi güvenliğinin, ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa’nın güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, bugüne kadar Avrupa’nın güvenliğine önemli katkılar sağlamış, bu uğurda büyük fedakarlıklar yapmıştır. Bu tutumunu sürdürmekte kararlıdır. Hiçbir güç ve hiçbir karar Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaktan alıkoyamaz.”

    Etiketler:
    Avrupa Parlamentosu, Avrupa, Dışişleri Bakanlığı
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