Eşini Müge Anlı'nın programına çıkıp aramıştı: Alzheimer hastası eşini sürekli unutkanlık yaşadığı için öldürmüş

Kayseri'de aylardır aranan kayıp kadının eşi tarafından yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. ATV’de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da katılarak eşini arayan adam, Alzheimer hastası karısını hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşaması nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'nın, geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yapıp, televizyon programlarına çıkarak bulunmasını istediği Alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı.

Mahallede kentsel dönüşüm kapsamında metruk binaların bulunduğu alanda eşini bayıltıp yakarak öldürdüğü belirlenen Yalçınkaya, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Polisin, kaybolduktan yaklaşık 16 ay sonra, titiz bir çalışmayla cinayeti çözdüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait kemiklerin bulunduğu alanın, evine yakın olması nedeniyle, eşi ve akrabaları üzerinde araştırma yaptı.

Yalçınkaya'nın, ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılmasının yanında, eşi için oğluna kayıp broşürü hazırlattığı, belli aralıklarla polis merkezine giderek eşi hakkında bilgi olup olmadığını sorduğu belirlendi.

'BENİ BULAMAYACAKSINIZ DİYE RAHAT RAHAT GEZİYORDUM'

Ancak, Yalçınkaya'nın eşine şiddet uyguladığı, özellikle hastalığı nedeniyle problemler yaşadıkları saptandı. Bölgede 3 bin saat güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, 350 kişi ile yüz yüze görüşme yaparak Yalçınkaya'yı gözlatına alan polis, cinayeti çözdü.

DHA'nın aktardığı habere göre Yalçınkaya, sorgusunda eşini aile içi geçimsizlik yaşamaları ve Alzheimer hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşamasına sinirlendiği için öldürdüğünü söyledi.

Yalçınkaya'nın kendisini yakalayan polislere de "Ben unuttum siz unutmadınız mı? 'Belediye orayı ev yapacağız' diye düzlemişti. Delillerle nasıl ulaştınız, beni bulamayacaksınız diye rahat rahat geziyordum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.