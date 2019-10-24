58 yıl Boğaz'da sefer yapan Paşabahçe Vapuru satışa çıkıyor

Tarihi 2. Dünya Savaşı yıllarına dayanan ve uzun süredir Beykoz Belediyesi önünde atıl durumda olan Paşabahçe Vapuru'nun satışı için ihale açıldı.

2010'da seferden çekildiğinden beri Beykoz'da kaderine terk edilmiş olan tarihi Paşabahçe Vapuru, açık artırma ile satılacak.

Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 1952 inşa tarihli, 73,84 Metre boyunda Türk Bayraklı, İstanbul Beykoz mevkiinde bulunan Paşabahçe isimli şehir hatları yolcu gemisinin, 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7'nci maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif usulü ile satışı ve sökümü yapılacak.

İstanbul Liman Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonunda 4 Kasım 2019 tarihinde saat 16:00’da gerçekleştirilecek.

İTALYA'DA SAVAŞ GEMİSİ OLARAK ÜRETİLMİŞTİ

58 yıl Boğaz'da sefer yaptıktan sonra işlevini kaybeden gemi, 2011'de nikah salonu olarak kullanılmış, daha sonra bakım masrafları karşılanamadığı gerekçesiyle batırılmasına ve dalış sporlarında kullanılmasına karar verilmişti.

Ancak geminin batırılması kararı askıya alınınca İstanbul Liman Başkanlığı Paşabahçe'nin satılarak söküm işlemi gerçekleştirilmesi yönünde adım attı.

Gemi, 2. Dünya Savaşı yıllarında İtalya'da savaş gemisi olarak üretilmiş, sipariş üzerine türkiyeye getirilmişti. Bir dönemin Kabataş-Adalar arasında sefer yapan en büyük ve en hızlı gemisiydi.