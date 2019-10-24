Ankara Büyükşehir Belediyesi, Moskova’dan gelen konuklarını ağırladı

Dünyanın birçok ülkesiyle imzaladığı kardeş kent ve iş birliği protokolleriyle dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi, “kardeş şehir” Moskova ile dostane ilişkilerini geliştirerek sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ve EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın’ın da yer aldığı görüşmede, teleferik sistemi, raylı sistemler, toplu taşıma gibi kent ulaşımına dair pek çok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hayrettin Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretinin Moskova’ya olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı kadar görüş alışverişinin önemini vurgulayan Başkan Vekili Çetin açıklamalarına şöyle devam etti:
“Özellikle metropol kentlerdeki ortak sorunlar olan ulaşım, altyapı, çevre ve konut gibi alanlarda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artmasında büyük fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra iki ülke ve iki Başkentin politik ve ekonomik iş birlikleriyle beraber kültürel ilişkilerin de artırılmasının aynı derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Bu iş birlikleri çoğaltılmalı ve iki kardeş şehir yararına daha pek çok projelere imza atılmalı diye düşünüyoruz.”
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