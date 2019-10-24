Erdoğan: Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz, yedi düvel adeta saldırıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Kaymakam, ilçelerde Cumhurbaşkanlığı adına görev yapan en yüksek devlet görevlisidir.
- Kaymakamlarımız ev ev dolaşmalı, kapıyı çalmalı, içerden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde 'kaymakam' demeli. Ondan sonra yardım kolilerini veya kömürü, odunu hemen oraya indirmeli. Bununla siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşuyor https://t.co/SLty8IulKQ— AA Canlı (@AACanli) 24 октября 2019 г.
- Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)