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17:34 24 Ekim 2019
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    52 yaşında ve hayatı boyunca kimliği olmadı: Evlenemiyorum, çocuklarımı nüfusuma alamıyorum, varlığımı kanıtlayamıyorum

    © İHA /
    Türkiye
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    Gaziantep'te yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Karataş, hayatı boyunca hiç kimlik çıkaramadığı için zor günler geçiriyor. Kimliği olmadığı için resmi nikah kıyamayan Mehmet Karataş, bu nedenle 7 çocuğunu kendi nüfusuna da alamıyor.

    Gaziantep'te Yeşilova Mahallesi'inde yaşayan ve hayatı boyunca hiç kimliği olmayan Mehmet Karataş, yetkililerden yardım bekliyor.

    Hacker
    © Flickr / Michael Kappel
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    Yıllardır kimlik çıkarmak için girişimlerde bulunduğunu ama sonuç alamadığını belirten Karataş, bu nedenle hastaneye gidemediğini, bir işe giremediğini, eşiyle resmi nikah kıyamadığını, yedi çocuğunu kendi nüfusuna alamadığını söyledi.

    Daha önce birkaç kez kimlik için başvuruda bulunduğunu ama farklı sebeplerden yaptığı başvuruların reddedildiğini vurgulayan Mehmet Karataş, yetkililere çağrıda bulundu. Kimliği olmadığı için çocuklarının dayılarının üzerine kayıtlı olduğunu ve bu yüzden de tepki gördüğünü belirten Karataş, kimsenin kendisini anlamadığını vurguladı.

    'HERKES GİBİ KİMLİĞİM OLSUN İSTİYORUM'

    Varlığını hiçbir ortamda kanıtlayamadığını söyleyen Mehmet Karataş, “Bu yaşa kadar hiç kimliğim olmadı. Evliyim eşim ve 7 çocuğum var ama ne resmi nikah kıyabiliyorum ne de çocuklarımı kendi nüfusuma alabiliyorum. Kimliksiz işlem ve sigorta yapılamadığı için bir işe de giremiyorum, kimse beni işe almıyor. Yani mümkünse ben de herkes gibi kimliğim olsun istiyorum” dedi.

    © REUTERS / Leah Millis
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    'NE YAPTIYSAM KİMLİK ÇIKARAMADIM'

    Kimliğinin zamanın şartları nedeniyle babası tarafından çıkarılmadığını da aktaran Karataş, “Zamanında babam kimliğimi çıkarmamış. Babam öldükten sonra annem de çıkaramamış kimliğimi. Ondan sonra da ne yaptıysam kimliğimi çıkaramadım. Ben kimliğimi çıkarıp çocuklarımı üzerime almak istiyorum. Yani çocuklarımın dayılarının nüfusuna kayıtlı olmasını istemiyorum. Çocuklarım da bu yüzden bana kızıyorlar, ‘biz senin üzerine olmak, senin soyadını taşımak istiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

    'YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM'

    Yetkililere seslenen ve artık sıkıntı yaşamak istemediğini aktaran Karataş, “Yıllardır bu yüzden çok sıkıntı yaşadım. Hastaneye gidip tedavi bile olamadım. Cumhurbaşkanımıza, Fatma Şahin’e, Vali beye, herkese sesleniyorum. Ben kimliğimi istiyorum. Ben kimliksiz hiçbir şey yapamıyorum. Varlığımı kanıtlayamıyorum. Bana yardım edin” diye konuştu.

    Etiketler:
    Gaziantep, İçişleri Bakanlığı, Nüfus Müdürlüğü, , Nüfus, Çocuk, Kimlik, Mehmet Karataş
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