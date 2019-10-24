Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı alanında keşif gözetleme yapan unsurlarımıza saldırı oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir duyuru yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmıştır" bilgisi verildi.