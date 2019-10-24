Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı alanında keşif gözetleme yapan unsurlarımıza saldırı oldu

Saldırıyı resmi Twitter hesabında duyuran bakanlık, şu bilgileri verdi:
"Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir."
Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir. https://t.co/xVICEYi0qD#MSB #TSK pic.twitter.com/O3poaj5zz6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2019
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