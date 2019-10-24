Altun: ABD’li yetkililerin Ferhat Abdi Şahin’e siyasi figür gibi davranmasından endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık teşekkür ettiği Mazlum Kobani'nin senatörler tarafından ABD'ye davet edilmesini eleştirdi.

Şahin'in davet edilmesinden dolayı endişe duyduklarını belirten Altun şu ifadeleri kullandı:

"ABD'li bazı yetkililer ve politikacıların Mazlum olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin'e, meşru bir siyasi figür gibi davranmalarından derin endişe duyuyoruz. Şahin, ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın üst düzey sorumlusu ve kanun kaçağı. Şahin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor."