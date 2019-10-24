'Avrupa Parlamentosu, tarih dışı kalmış bir oluşum haline geldi'

AB kurumu kararında, gerekli görüldüğü takdirde AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin de askıya alınabileceği ifade ediliyor.

Kararda ayrıca Türkiye’ye karşı kapsamlı bir silah ambargosunun uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

Avrupa Parlamentosunun bu kararı ile ilgili Sputnik’e konuşan Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Programlar Başkanı, Emekli Büyükelçi Oktay Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Parlamentosu biraz tarih dışı kalmış bir oluşum haline geldi. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edemiyorlar. Türkiye, birtakım sorunlarının olduğunu uzun zamandır dünya kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Türkiye, Amerika ve Rusya ile çeşitli anlaşmalar yapıyor, bölgesinde karşılaştığı birtakım sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Avrupa Parlamentosu ise kendi başına birtakım hayali çözümler yaratmaya çalışıyor. © AA / Volkan Furuncu Erdoğan'dan Avrupa'ya: 'Kapıları açarız' dediğim zaman tutuşuyorlar, vakti saati gelince bu kapılar açılır

Belki de bu, Avrupa’nın dünya politikasındaki ağırlığının yavaş yavaş azaldığının bir göstergesi. Çünkü kendi içlerindeki sorunlarla uğraşacaklarına, içlerine almayı bir türlü kabul edemedikleri Türkiye’yi hedef almaya çalışıyorlar. Bir yandan Suriyeli mültecilerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya gelmesinden endişe ediyorlar. Bir yandan da Türkiye’nin, o bölgedeki kendi güvenliğini sağlama alacak tedbirler almasını yadırgıyorlar. Dolayısıyla Avrupalılar, tuhaf ve anlaşılmaz bir tutum içerisindeler. Önümüzdeki haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere ve Almanya Başbakanları Türkiye Cumhurbaşkanıyla görüşme yapma ihtimalleri var. En azından bunları beklemeleri gerekirdi. Avrupa Parlamentosunun bu kararı, yadırganacak bir gelişme.