İmamoğlu'na pazarda davet: Gel bir enginar ye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, semt pazarları ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Güngören Haznedar Pazarı’na gelen İmamoğlu, esnaf ve halkla sohbet etti. İmamoğlu bir esnafın, “Seçim zamanı da yemiştin. Gel bir enginar ye” teklifini geri çevirmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören’deki Haznedar Pazarı’nı ziyaretinde alkışlarla ve 'Ekrem Başkan' tezahüratıyla karşılandı. Ziyaret sırasında pazarda bulunanlara İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullanılan afişlerden yapılmış bez çantalar hediye edildi.

Daha önce 2 kez ziyaret ettiği pazarın girişinde kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle zorlukla ilerleyen İmamoğlu’na, Engin Üzüm adlı pazarcı esnafı da, “Seçim zamanı da yemiştin. Gel bir enginar ye” diye seslendi.

Bu sırada pazar alışverişi yapan bir kişi, “Arya Deren” isimli 1 aylık bebeğini İmamoğlu’nun kucağına verdi. Bebeği kucaklayan İmamoğlu ise, “İnsanın içi titriyor” dedi.

‘ÖLMEDEN BİR RESİM ÇEKTİREYİM DEDİM'

Alışveriş yapanlardan bazıları İmamoğlu’na sarılıp ağlarken bir kadın da, “Dedim ki ölmeden bir resim çektireyim, önüme geldi” diyerek, fotoğraf çektirdi. İmamoğlu bir kişinin, “Allah, güç kuvvet versin size. Size boyuna dua ediyoruz. Tek kurtarıcımız sizsiniz” sözlerine ise “Hep birlikte” yanıtını verdi.

Bugün Haznedar Pazarı’nı ziyaret ettik. Seçimlerde kullanılan pankartlarımızdan yapılan pazar çantalarını vatandaşlarımıza dağıttık. Pazarın, sokağın sıcaklığını hissetmek; hemşehrilerimizle buluşmak en kıymetlisi. pic.twitter.com/XjCtpGkscj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2019

​İmamoğlu’nu yakınıyla telefondan görüştüren bir kadın ise, “Görmek istediğimiz tablo bu” dedi.