Sayısal Loto'da iki çekilişte üç sayı aynı çıktı

16 ve 19 Ekim'de Sayısal Loto çekilişleri yapıldı. İki çekilişte üç rakam aynı çıktı: 4, 6 ve 35.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1262 ve 1263. çekilişleri sırayla 16 ve 19 Ekim 2019 tarihlerinde yapıldı. Söz konusu çekilişlerde, şanslı altı rakamın üçü aynı çıktı.

Gazete Duvar'ın Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere dayandırdığı habere göre iki çekilişin sonucunda da 4,6 ve 35 sayıları yer aldı.

Loto’nun 16 Ekim’de yapılan çekilişinde büyük ikramiye 01, 04, 06, 35, 40, 47 sayılarına isabet etti. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yatırılan bir kupona isabet eden Sayısal Loto 15 milyon 720 bin 956 TL ikramiye verdi.

19 Ekim’de yapılan çekilişte ise şanslı sayılar 04, 06, 10, 18, 22, 35 oldu. Bu çekilişi İzmir Gaziemir’de yaşayan bir vatandaş kazandı ve 2 milyon 19 bin 919 TL’nin sahibi oldu.