3 yılda yüzde 54 değer kaybeden Bağdat Cadde'si dernekleşti

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre, 285 bin metrekarelik ticari alanlarıyla Türkiye'nin en büyük açıkhava alışveriş merkezi konumunda olan Bağdat Caddesi, Bağdat Caddesi adıyla dernekleşti. Kentsel dönüşüm ve iki belediye arasındaki çekişmeler nedeniyle 3 yıl öncesine göre yüzde 54 değer kaybeden cadde dernekleşmeyle birlikte eski günlerine dönmeyi amaçlıyor. 6 kilometrelik uzunluğuyla halihazırda Türkiye'nin en uzun alışveriş caddesi konumunda olan caddede sorunlarının çözülmesiyle birlikte 50 milyarlık liralık bir büyüklüğe erişmeyi bekliyor.

Avukat Ali Güvenç Kiraz’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Bağdat Caddesi Derneği, caddede oturan, işyeri sahibi ya da çalışan üyelerden meydana geliyor. Ali Güvenç Kiraz, 2012 yılında dünyanın en değerli 4. alışveriş caddesi seçilen Bağdat Caddesi'nin daha sonra plansız bir şekilde başlayankentsel dönüşüm nedeniyle yüzde 54 oranında değer kaybı yaşadığını söyledi. Bu süreçte caddenin başka, ara sokakların başka belediyede olmasından kaynaklanan sorunlar da yaşandığını aktaran Kiraz, "Dernekleştikten sonra sorunlarımızla ilgili 1500 sorun -1500 çözüm adıyla bir çalışma hazırladık. Bu raporumuzu Kadıköy Belediyesi'ne sunduk. Belediye tarafından olumlu karşılanan raporumuz şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu. Böylece 5-6 yıldan bu yana yapılamayan kaldırımlarımız yeniden yenilenmeye başladı. Ayrıca caddeyle ilgili ışıklandırma sorunumuz vardı. Gece 9'dan sonra cadde karanlığa gömülüyordu. Şimdi AYEDAŞ ile bir çalışma hazırladık. Caddenin gece 01:00'e kadar oturanların da rahatsız olmayacağı bir şekilde aydınlanması sağlanacak" dedi.

285 bin metrekarelik ticari alana sahip caddenin aynı zamanda Türkiye'nin en uzun caddesi konumunda olduğunu belirten Kiraz, buna rağmen İstanbul'a gelen 10 milyonluk turistten faydalanamadıklarını söyledi. Halihazırda çok az Arap turist çektiklerini, hedeflerinin Avrupalı ve alışveriş yapmayı seven Japon turist olduğunu aktaran Güven, bu amaçla festivaller başlatacaklarını ifade etti. Kiraz şöyle konuştu:

"Bu festivallerden birtanesi çok büyük olacak. Hatta yılın bir günü caddenin tarafiğe kapalı olacağı bir festival planlıyoruz. Diğerleri ise mini alışveriş festivaller olacak."

Üniversitelerin konservetuar bölümleriyle anlaşarak burada öğrenim gören öğrencilere caddede müzik etkilikleri yaptırmayı da planladıklarını aktaran Kiraz, böylece daha kaliteli turist çekerek caddenin gücünü artıracaklarını söyledi. Kiraz, ayrıca plansız kentsel dönüşüm kaynaklı cadde yürüyen insan sayısının yüzde 30 azaldığını bunu gidermek için kamyonlarla ilgili de çalışma yapacaklarını belirtti

1638 yılında 4. Murat'ın Bağdat'a seferi başlattığı alandan adını alan caddeyle ilgili olarak dernek Bağdat Caddesi Envanteri raporu hazırladı. Bostancı Tren İstasyonu'ndan Kızıltoprak'a kadar uzanan alan üzerinde 2069 ticari alan tespit edildi. Bu alanlardan 1798'i dolu, 271 adeti ise boş olarak tespit edildi. Böylece doluluk oranları yüzde 87 iken, boşluk oranları ise yüzde 13 oldu. Suadiye bölgesi caddenin en değerli alanı olurken, caddede yüzde 61'lik payla en fazla moda giyim mağazalarının yer aldığı belirtildi. Bunu eczane, veteriner gibi sağlıkla ilgi alanlar izlerken, kuförler de cadde geniş yer kaplayan alanlar olarak açıklandı.

'YENİ OTELLER İÇİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR'

Toparlanma sürecinin başlamak üzere olduğu Bağdat Caddesi'inde otele ihtiyaç duyulduğunu belirten Kiraz, "Halihazırda cadde iki 5 yıldızlı otel ve birkaç apart otel var. Bu oteller tam kapasiteyle çalışıyorlar. Sabiha Gökçen'de başlayan yolcu yoğunluğu nedeniyle talep daha da arttı. Yeni otellere ihtiyaç duyulan caddede bu otellerin yapılabilmesi için imar değişikliğine ihtiyaç var. Bu konuda İBB'den destek bekliyoruz" açıklamasını yaptı.