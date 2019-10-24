Kalın: Şu anda Suriye rejimi ile görüşme planımız yok

CNNTürk'te canlı yayına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekâtı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK’te ana haber bülteninin canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği ve 'Barış Pınarı Harekâtı' isimli askeri operasyon ile ilgili "En başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" diyen Kalın, "Suriye rejimi ile görüşme planımız yok" dedi.

Kalın’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

-Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekâtı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık. Teröristlerle görüşme kabul edilemez.

-Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden ülke Türkiye'dir. Kararlılığımızı kimse tartışamaz.

-DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı? YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.

-YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.

-İdlib'de mutabakatı sağlamasaydık on binlerce insan ölecek, yüz binlercesi göç edecekti.

-YPG'lilerin çekilmesi Rusya'nın sorumluluğunda, süre işliyor.

-Rusya ile ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak. Rusya, YPG'yi 30 kilometrelik hattan çıkaracak.

-Sınırınız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek. Hem sahada hem masada etkin olan bir Türkiye var. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır.

-YPG bölgede savaş suçu işledi.

-Şu anda Suriye rejimi ile görüşme planımız yok. Bu kadar insan boşuna ölmedi.

-Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da Washington'a gitmeyi planladığını söyledi.