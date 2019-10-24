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01:10 25 Ekim 2019
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    TBMM'den AP'nin kararına tepki

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kararını ortak bildiriyle kınadı.

    Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği
    © AP Photo / Jean-Francois Badias
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    TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla AP'nin kararına ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

    Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın okuduğu bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda hazır bulunan siyasi parti grupları olarak ülkemizde Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına karşı icra edilen Barış Pınarı Harekatı hakkında bugün Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kararı yüce milletimiz adına TBMM olarak bütünüyle reddediyoruz, kınıyoruz" denildi.

    Harekatın BM şartının 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca uluslararası hukuk temelinde yürütüldüğü ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

    © Fotoğraf : Twitter
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    "Harekat, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef almıştır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmiş, gereken her önlem uygulanmıştır.  Esasen bu hususlar ilgili kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalarla da  her vesilesiyle kamuoyuna duyurulmuştur. Avrupa Parlamentosu'nun kararındaki iddiaların tamamı bugüne kadar defalarca uluslararası kamuoyu nezdinde ve yabancı muhattaplarımızla en üst düzeydeki temaslarımızda ilgili makamlarımızca yalanlanmış veyahut gereken izahat getirilmiştir.

    Terörle mücadelesinde Türkiye ile dayanışma göstermek yerine, bir terör örgütünün safını tutmayı ve gündemine hizmet etmeyi tercih eden Avrupa Parlamentosu'na, PKK'nın AB ve NATO tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiğini bir kez daha hatırlatma gereğini duyuyoruz". 

    © AA / Volkan Furuncu
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    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını hedef alan bu tür kararların hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği vurgulanan bildiride, "Bu kararı Avrupa'nın ortak çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu kararın bağlayıcı olması için atılmış ve atılacak her tür adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyuruyoruz" ifadesi kullanıldı.

    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Celal Adan, TBMM, CHP, MHP, AK Parti, İYİ Parti, Avrupa Parlamentosu (AP)
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