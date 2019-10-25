Liseye geçecek öğrenci sayısı yüzde 50 arttı: Bu çocuklar nerede oturacak?

2020’de ortaöğretime geçecek öğrenci sayısı 1.8 milyona çıkacağı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim ve Hukuk İşleri Uzmanı Maksut Balmuk, "Lisede, bu çocuklar nerede oturacak? Öğrenciler, 2020 LGS' den sonra okullarda, oturacak sıra bulamayacak. İmam hatip dayatmasından hızla vazgeçilsin" ifadelerini kullandı.

2020’de ortaöğretime geçecek öğrenci sayısı 1.8 milyona çıkacak. İlkokula başlama yaşını 60-66 aya kadar indiren, 4+4+4 sistemine 7 yıl önce geçildi.

66 aylık 448 bin 517 çocuk zorunlu, 60 aylık 163 bin çocuk aile onayıyla kaydedildi. Çağ nüfusuna göre her yıl okula başlayan 1.2 milyon çocuğa onlar da eklenince, mezun olacak 8'nci sınıf öğrenci sayısı yüzde 50 arttı. 1 milyon 811 bin 517 kişi Haziran 2020'deki LGS'de yarışacak. Eğitim­ciler, arz-talep dengesi bozulduğu için liselere ciddi yığılma bekliyor.

Eğitimciler de, dersliklerin öğrenci kontenjanlarının arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Eğitim ve Hukuk İşleri Uzmanı Maksut Balmuk ,"60-66 aylıklar, okula kaydedilirken hiç düşünülmedi. Lisede, bu çocuklar nerede oturacak? Öğrenciler, 2020 LGS' den sonra okullarda, oturacak sıra bulamayacak. İmam hatip dayatmasından hızla vazgeçilsin" dedi.