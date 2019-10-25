Kayıt
09:33 25 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İBB talep sordu, aşk mesajı yağdı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol

    Stratejik plan oluşturma aşamasında tüm İstanbulluların fikrini soran istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar, Taksim ve Yenikapı metro istasyonlarında oluşturduğu 'post it' duvarlarına aşk itirafları yağdı.

    İstanbullular İBB'nin Üsküdar, Taksim ve Yenikapı metro istasyonlarında oluşturduğu 'post-it' duvarlarına taleplerini yazdı. 

    © DHA /
    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya 'elektrik' esprisi
    Milliyet'ten Gülten Çoktan'ın haberine göre, özellikle gençlerden ilgi gören duvara bırakılan notlarda, 'Babam beni Osman'a versin', 'Hakan seni çok seviyorum ömrüm', 'Seni çok seviyorum tutkum', 'Batuhan bana yazsın', 'Mazgala tek taş yüzüğüm düştü ve hayallerim mazgaldaki çöplerle kirlendi. Mazgallara lütfen çöp atmayalım' gibi mesajların çokluğu dikkat çekti. 

    İstanbullu sokak hayvanlarını da unutmadı. Notlarla onlara barınak ve mama yardımı da istedi.

    5 BİN KİŞİ NOT YAZDI

    İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'un dört yıllık stratejik çalışma planını ortaya koyacak proje kapsamında günlük 5 bine yakın paydaşa ulaşılıyor.

    © Fotoğraf : Twitter
    İlk dağıtımı şoför koltuğuna geçen İmamoğlu yaptı: İBB 92 bin çocuğa her hafta 2 litre ücretsiz süt desteği verecek
    Bu kapsamda Yenikapı, Taksim ve Üsküdar metro istasyonlarında 10 gün süreyle asılı kalacak 'Post-it' duvarının yedinci gününde 5 bin vatandaş önerilerini paylaştı. İnternette ise 115 bin kişi ankete katılırken, 15 bine yakın vatandaş ile de yüz yüze anket yapıldı.

    İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, "Post-itleri toplayıp konusuna göre ayırarak dijital ortama alıyoruz. Çoğunluğun talepleri, stratejik planda önceliklerimizi belirleyecek. Bu öncelikler de yatırımlarımıza yansıyacak. Biz bunları 2020 yılından itibaren üç ayda bir yapacağımız performans ölçütleriyle yine belirleyip, yine halkımızla paylaşacağız. Temaları, taleplere göre geliştirip hareket edeceğiz" dedi.

    Etiketler:
    Yeşim Meltem Şişli, Metro, Yenikapı, Taksim, Üsküdar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oyuncu Aurora Kate
    Roma Film Festivali'nin kırmızı halısında şıklık yarışı
    Karikatür
    ABD'nin Minot Hava Üssü’nde esrar bulundu
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet