Terim, Vedat Muriqi'yi milli yapmadı: Talebi uzun süre yanıtsız kalınca Kosova milli takımına gitti

Giresunspor formasını giydiği dönemde Türk vatandaşı olan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin Türk milli takımına girmek istediği ancak bu talebinin Fatih Terim tarafından uzun süre yanıtsız bırakıldığı öğrenildi.

Giresunspor'da oynadığı dönemde Türk vatandaşlığına başvuran ve kabul edilen Vedat Muriqi, Şubat 2015'te Türk vatandaşı oldu.

Kosovalı Muriqi'nin bu hakkı elde etmesinin ardından, ikinci talebi ise Ay-Yıldızlı formayı giymek oldu. Zira o dönem Kosova Milli Futbol Takımı yeni kurulmuştu ve hiçbir uluslararası başarısı ve tanınırlığı yoktu. Bu isteğini kulübüyle ve yakın çevresiyle paylaşan Muriqi, Kendisine bu konuda yardımcı olunmasını istedi.

MÜFİT ERKASAP DÖNÜŞ YAPMADI

Akşam'dan Orçun Özateş'in haberine göre, Muriqi'nin bu isteği çeşitli kanallar tarafından dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’e iletildi ancak söz konusu talepler uzun bir süre boyunca cevapsız bırakıldı.

Terim'den cevap gelmemesi üzerine ise daha fazla beklemek istemeyen Muwiqi, Kosova Milli Takımı'ndan gelen öneriyi kabul ederek Kosova'ya gitti.

BU KEZ TERİM'İ TERCİH ETMEDİ

2016 yılından beri 23 kez Kosova Milli Takımı’nın formasını giyen Vedat, 8 takımda gol atarken, 3 de asist yaptı.

Öte yandan, Muriqi'nin taleplerini yanıtsız bırakan Terim'in bu sefer kendisini Galatasaray’a transfer etmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Ancak Muriqi, bu kez tercihini Terim’den yana değil, Fenerbahçe'den yana kullandı.

Henüz 25 yaşında olan Vedat, Kosova Milli Takımı'yla Türkiye'nin henüz hiç gol atamadığı İngiltere’ye karşı deplasmanda oynadığı maçta 1 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.