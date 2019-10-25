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11:44 25 Ekim 2019
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    konut, emlak

    Projeden ev aldı, başına gelmeyen kalmadı

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul'da projeden 3+1 daire alan bir kişi ödemenin bir miktarını peşin kalan kısmını ise banka kredisiyle yapmak istemesi üzerine eve gelen eksper evin 3 odalı olmadığını ve kredi verilemeyeceğini belirttikten sonra hukuki süreç başladı.

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    Bir kişi İstanbul Maltepe’de 3+1 sıfır daire alıyor. Paranın bir kısmını peşin ödeyen kişi bir kısmını da 6 ay sonrasına senet yapıyor. Senet günü geldiğinde bankaya kredi için başvuruyor ancak banka satılan dairenin krediye uygun olmadığını 2 odanın yan dairede gözüktüğü bilgisini veriyor ve talebi reddediyor.

    Hürriyet'ten Sefer Levenet'in, bir okurundan aldığı bilgilere dayanarak aktardığı habere göre olay şu şekilde:

    “Bir okurumun gönderisini okuduğumda çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Konu özetle şöyle. İstanbul Maltepe’de 3+1 sıfır daire alıyor. Bir kısmını peşin ödüyor. bir kısmı için de 6 ay sonrasına senet yapıyor. Senet günü geldiğinde bankaya kredi için başvuruyor. O da ne. Banka satılan dairenin krediye uygun olmadığını 2 odanın yan dairede gözüktüğü bilgisini veriyor ve talebi reddediyor. Okurumu yanıltan firmanın çözüm önerisi ise hayli ilginç. Resmi evraklarda gözükmeyen iki odayı alçıpanla kapatıp kredi alma teklifinde bulunuyorlar. Sonrasında açılan karşılıklı davalar bu tarihe kadar sürüp gidiyor. Okurum ‘ben yandım, başkası da yanmasın, ev almadan önce herkes ekspertiz yaptırsın’ diyor. Bu konuda gayrimenkul hukukçusu Av. Ali Güvenç Kiraz’ın uyarıları da önemli:

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    ‘Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine göre, tüketicinin kendisine yanıltıcı ve/veya projeye aykırı bir durumu görmesi halinde 14 gün geçmiş olsa dahi herhangi bir ceza bedeli ödemeden sözleşmeyi fesih etme ve ödediği tüm bedelleri geri isteme hakkı mevcut.

    Yine müteahhit tüketici kanunu kapsamında projede tadilat yapacak ise tüketicinin onayını almak zorunda. Tüketici bu tadilata onay vermezse yine sözleşmeyi imzaladığı tarihten 14 gün sonrasında da cezai şart bedeli ödemeden sözleşmeden dönebilecektir. Bu durumda da ödediği tüm bedellerin eksiksiz bir şekilde iadesini talep edebilecektir’.”

    Haberin sonunda tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususlar şöyle sıralanıyor:

    •  Gezip gördükleri yere ilişkin net-brüt m2 vb durumu içeren ön bilgilendirme formu imzalamalılar.
    • Bu imza sonrası belediyeye giderek projeyi incelenmeli ve doğru beyanda bulunulup bulunulmadığı araştırılmalı. Yoksa ön ödemeli sözleşmeyi imzalamasınlar.
    • Proje bitene kadar projede meydan gelen her türlü değişiklikte kabul etmeme hakları olduğunu bu durumda sözleşmeyi fesih ederlerse paralarını cezai şart ödemeksizin geri alma hakları olduğunu bilmeliler.

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    Etiketler:
    müteahhit, Ali Güvenç Kiraz, Ev, İstanbul, Maltepe
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