Kayıt
11:44 25 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İstanbul için kritik su uyarısı: Önümüzdeki dönem kurak geçecek

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol

    İstanbul'da, eylül ve ekim aylarının yağışsız geçmesi kuraklık ve olası su krizini gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var"

    İstanbul - kar
    © Fotoğraf : DHA
    Meteoroloji'den 'İstanbul'da kasım ayı sonunda kar yağışı olasılığı var' diyen Kandilli'ye: Bilimsel bir yaklaşım değil
    İstanbul'da, Eylül ve Ekim aylarının yağışsız geçmesi kuraklık ve olası su krizini gündeme getirdi. Yağışlardaki azalma nedeniyle Kırklareli sınırındaki Kazandere Barajı kururken, İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44'e geriledi. Uzmanlara göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve yağışlardaki azalmadan Melen ve diğer havzalar da etkilenecek. 

    Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberinde görüşlerine yer verilen, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, "Ekim, Kasım ve Aralık ayında ortalamanın altında yağış ile ortalamanın üzerinde sıcaklık söz konusu. Şubat, Mart’ta ise yağış az, sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kasım ve Aralık yağışlarında yüzde 20 azalma olursa uyarı, yüzde 25 azalma olursa alarm verilmeli. Melen Projesi, bugün için Istanbul'u kurtarsa da önümüzdeki dönem sıkıntı yaşanabilir" dedi.

    'YAĞIŞ MİKTARI OLMASI GEREKENİN ALTINDA'

    Prof. Dr. Şen, Eylül ve Ekim ayının ilk yarısında yağışın olması gerekenin altında olduğunu belirterek, "İstanbul özelinde şu an için baraj doluluk oranları çok kötü değil. Ancak mevcut durum için çok iyi de diyemeyiz. Bu kış için hem İstanbul hem de Türkiye geneli için öngörüm kurak geçeceği yönünde. Şimdiye kadar yağış miktarları olması gereken miktarların altında seyretti. İstanbul'da asıl mesele yağış rejiminden çok, su havzalarının artan nüfusun ihtiyacını karşılayamayacak durumda olması. İstanbul'daki yapılaşma, 4-5 derecelik sıcaklık artışına neden oluyor. Gökdelenler, asfalt yollar 'ısı adası' etkisi yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. 

    SU TASARRUFU UYARISI

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde, İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi.

    EYLÜL AYINDA 68 KİLOGRAM OLMASI GEREKEN ORTALAMA YAĞIŞ 7 KİLOGRAM

    © DHA /
    Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı: İstanbul'da kasım ayı sonunda kar yağışı olasılığı var
    Tek,"Öncelikli olarak yağışlara baktığımızda geçtiğimiz aylardan bu yana yağışlar azaldı. Ortalamaların altına düşmeye başladı. Örneğin Eylül ayında İstanbul için 68 kilogram olan ortalama yağış yaklaşık 7 kilogram olarak düştü. Yani yağışlar 7'de 1 oranında düşmüş vaziyette. Aynı şekilde Ekim ayı içerisinde de bugüne geldiğimizde, 60 kilogram olan ortalama yağış 40 kg olarak gözüküyor. Ve bundan sonraki süreçte de Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart hatta Nisan'a kadar, Mart biraz yağışlar açısından normal geçecek gibi görünse de genel olarak 6 aylık periyotlara bakılırsa yağışlar ortalamanın altında kalacak gözüküyor" dedi.

    İBB SIKINTI BEKLEMİYOR

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise barajlardaki doluluğun normal değerlerde olduğuna dikkat çekerek "Yağışlı mevsime girileceğinden su sıkıntısı beklenmiyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada, kentte günlük 2.9 milyon metreküp su tüketildiği, bunun 1 milyon metreküpünün Melen ve Yeşilçay gibi regülatörlerden sağlandığı vurgulandı.

    'MELEN PROJESİNDE SORUN VAR'

    DSİ eski Daire Başkan Yardımcısı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Melen Barajı projesinde gecikme yaşandığını iddia ederek, "Projede zemin oturmalarında yaşanan bazı sorunlar söz konusu. Baraj gövdesinin su sızdırmaması için de ilave calismalar planlanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde baraj projesini yerinde incelemesi önemliydi. Projenin hayata geçmesi 1 yılı geçecektir, süre uzarsa İstanbul sıkıntı yaşayabilir" dedi. 

    YILDA 200 BİN ABONE

    İstanbul'da meydana gelen deprem Kocaeli kent merkezinde de hissedildi. Vatandaşlar binaları boşalttı.
    © AA / Tahir Turan Eroğlu
    Büyük İstanbul depremi için su ve gıda uyarısı
    İstanbul'a her yıl 200 bin yeni su abonesinin eklendiğini söyleyen Dursun Yıldız şöyle konuştu:

    "İstanbul'da yıllık su tüketimi 1 milyar metrekübün üzerinde. Kente su temin eden barajların kapasitesi ise 750 milyon metreküp. İstanbul'u, Melen ayakta tutuyor ancak iklim değişikliği ve nüfus artışı devam ederse sorun yaşanır"

    İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan toplam 10 barajın doluluk oranları ise şu şekilde:

    Ömerli Barajı 42,92, Pabuçdere Barajı 2,92, Sazlıdere 42,10, Büyükçekme 44,15, Kazandere 6,23, Elmalı Barajı 69,85, Darlık Barajı 49,44, Istrancılar Barajı 26,30, Alibey Barajı 35,58 Terkos Barajı ise 61,79

    Etiketler:
    kuraklık, Kandilli, Uyarı, Su, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avustralya'nın en fazla tanınan bölgeleri arasında yer alan ve güneşin ışığına göre farklı renklerde görünen Uluru, şafakta turuncu, gün içinde kahverengi, gün batımında ise kızıl renkleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.
    Avustralya'da ‘Kutsal Kaya Uluru’ tırmanışa kapatıldı
    Karikatür
    ABD'nin Minot Hava Üssü’nde esrar bulundu
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet