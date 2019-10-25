Sabah yazarı Uluç: İBB Başkanı İmamoğlu'nu bu seçimi için yürekten kutlarım

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne Mehmet Ergen'i ataması vesilesiyle 'yürekten kutladığını' söyledi. Uluç, "Tiyatroyu seven, izleyen, 60'dan fazla yıldır yazan biri sıfatı ile de, bu seçimin çok yerinde olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Sabah yazarı Hıncal Uluç, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne Mehmet Ergen'in getirilmesiyle ilgili, "1984 yılında bu göreve gelen Gencay Gürün'den (Bedrettin Dalan) bu yana, en isabetli seçim" yorumunda bulundu.

"Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne Mehmet Ergen getirilmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu seçimi için yürekten kutlarım. Tiyatroyu seven, izleyen, 60'dan fazla yıldır yazan biri sıfatı ile de, bu seçimin çok yerinde olduğunu söyleyebilirim. Hatta, '1984 yılında bu göreve gelen Gencay Gürün'den (Bedrettin Dalan) bu yana, en isabetli seçim' diye not da düşebilirim.

Şehir Tiyatroları da, Devlet Tiyatroları gibi her zaman siyasi tercihler içinde olmuştur. Çünkü Devlet Tiyatroları Milli Eğitim/ Kültür Bakanlıkları'na bağlıdır. Yönetim atamalarını siyasi bir kurum yapar.. Şehir Tiyatroları da Belediye'ye, yani bir başka siyasi kuruma aittir. O zaman, kabul edeceksiniz bu atamalar bir ölçüde siyasi olacaktır. Önemli olan uygulamadır.

'İMAMOĞLU TİYATROYU EN İYİ YÖNETECEK GENEL SANAT YÖNETMENİ BULDU'

'Kim" değil!.. "Ne yapıyor?' 1957'den beri tiyatronun içinde olan bir yazar olarak, siyasi varlığı hep kabullendim.

Seçimlerin isabet ve liyakatine baktım sadece. Sonra da uygulamayı eleştirdim. Öyle baktığım için işte, diyorum ki, 'Ekrem İmamoğlu bu tiyatroyu en iyi şekilde yönetecek bir Genel Sanat Yönetmeni buldu.' Mehmet Ergen'i ben çevirmen/ yönetmen olarak tanıdım.

Kenterler'deki İnishmorelu Yüzbaşı'dan bu yana, onun imzası benim için senet oldu hep. Harika çevirmendir. Muhteşem oyunlar çevirdi. Çok iyi yönetmen, çok da iyi yapımcıdır. Tiyatrolar kurdu, yönetti.

Özetle.. Ergen uluslararası sanatçıdır. Tiyatro'nun Kabesi, Londra'da, West End'de tiyatro kurdu, yönetti. Tiyatro alanında almadık ödül bırakmadı.. Daha ne istersiniz, söyler misiniz? Başarılar Mehmet Ergen!"