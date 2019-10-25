Erdoğan'dan Le Point dergisine suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, Le Point dergisinin 24 Ekim'deki sayısının kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtildi.
📍 Va-t-on le laisser massacrer les Kurdes (et menacer l’Europe) ?#Erdogan, l’éradicateur : notre dossier de la semaine ➡ https://t.co/N3Qbnxa4qy @RTErdogan pic.twitter.com/OFBI7RWnd7— Le Point (@LePoint) 23 октября 2019 г.
Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği bildirilen dilekçede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edildi.
'ERDOĞAN'IN ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI RENCİDE EDİCİ İFADELER KULLANILDI'
Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas’ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve ‘etnik temizlik’ iftirasını atan bir Fransız dergisi" ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti.
1/Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas’ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa...— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 24 октября 2019 г.
Ve ‘etnik temizlik’ iftirasını atan bir Fransız dergisi. pic.twitter.com/pkcky8zVNk
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