Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fırat'ın doğusundaki 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi kontrolümüz altında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'da düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nde konuştu.
Oktay, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin ev sahipliğinde, Rus dili konuşan uluslararası medya mensuplarını Türkiye'de buluşturan organizasyonun, Türkiye-Rusya dostluğuna katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
21. Dünya Rus Medya Kongresi Açılış Toplantısı— Fuat Oktay (@fuatoktay) 25 октября 2019 г.
📍Ankarahttps://t.co/JVOMvwJxJF
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez" dedi.
Oktay, "Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır" diye konuştu.
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